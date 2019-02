Vi racconto perché il Camp Nou di Barcellona è un teatro e un luogo della Independencia

ilnapolista

(Di sabato 23 febbraio 2019) Non esistono più gli ultrà Buona sera; sono un giornalista sportivo e socio del FC Barcelona. Scrivo in merito all’articolo “Nou, 67.435 spettatori, tanti indipendentisti e 200 tifosi” scritto da Pietroalessio di Majo, con l’intento di specificare, chiarire e puntualizzare alcune cose. Ho provato a commentare direttamente il pezzo ma non è stato possibile trovare la via per postare il commento.L’Estadi del Barça è sempre stato sui generis; la sua tifoseria, il fiore all’occhiello e l’orgoglio del club. Uno stadio, epurato da tutti i radicalismi del tifo più becero, che si è tramutato nelperfetto di incontro di famiglie, bambini, anziani. Da noi a Barcelona non esistono gli “ultrà”. Non esistono persone che vanno allo stadio con mazze, bastoni, catene o coltelli. Semmai esistono papà con mamme e bambini. Non è difficile ...