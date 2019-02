Vento forte | il sindaco di Formia | “Divelte alcune finestre della scuola di Penitro

Vento forte. Cade albero ai Parioli : A causa del forte Vento che soffia a Roma, e’ caduto un albero in via dei Monti Parioli all’altezza del civico 50. Si tratta di un Pino marittimo di una quindicina di metri. Attualmente, l’albero occupa interamente la carreggiata e il traffico e’ bloccato a partire da piazza Don Minzoni nel quartiere Parioli. Il pino ha schiacciato due macchine in sosta danneggiandole. Non si registra nessun danno a persone. (agenzia ...

Maltempo - Vento forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Vento forte in Molise - alberi caduti : TERMOLI , CAMPOBASSO, , 23 FEB - Forti raffiche di Vento stanno interessando tutto il Molise dove le temperature si sono bruscamente abbassate: a Campobasso oltre dodici gradi meno di ieri, con minima ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Vento forte e mareggiate : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per vento forte e mareggiate. Fino alle 18 di domenica 24 febbraio, si prevede vento forte da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca su tutta la Sardegna, specie sulle coste orientali, settentrionali e sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi con mareggiate, in particolare nella giornata di sabato (23 febbraio). L'articolo Allerta Meteo ...

Maltempo - Vento forte a Roma : si stacca insegna - ferita donna : Vicino Roma una donna è rimasta ferita, colpita da un’insegna pubblicitaria di un negozio che si è staccata a causa del vento forte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano. La 70enne è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe grave. Diversi gli alberi caduti stamattina a causa del vento forte vicino Roma (a Genzano, a Marino e Guidonia). L'articolo Maltempo, vento forte a Roma: si stacca insegna, ferita donna sembra ...

Maltempo : tre morti per il forte Vento nel Lazio : Il Maltempo ha provocato la morte di tre persone nel Lazio: due nel Frusinate e una a Guidonia. Ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 a causa del forte vento è crollato un muro alto due ...

Crolla un muro per il Vento forte - albero su auto : tre morti. Nave arenata a Bari : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campani. I venti freddi dai balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circolazione marittima

Maltempo e Vento forte : danni a Napoli - cadono alberi e calcinacci : Molti danni si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’Amministrazione a chiudere le scuole i parchi ed i cimiteri cittadini: lo si legge in una nota del Comune di Napoli. Il Comitato operativo di Palazzo San Giacomo coordinato dal Sindaco de Magistris con l’assessore Clemente è riunito permanentemente e rinnova il pressante invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti ...

Vento forte sul Lazio - albero su auto a Guidonia : muore uomo di 45 anni. Crolli anche a Roma : Centrata la macchina in transito in cui viaggiava. Nella Capitale tronchi sulla carreggiata in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo in viale della Fotografia

Maltempo : crolla un muro per il forte Vento - due morti nel Frusinate : Il Maltempo ha provocato la morte di due persone nel Frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo ...

Vento forte in Abruzzo - mareggiate sulla costa - a L'Aquila tetti scoperchiati e alberi caduti : L'Aquila - Disagi in tutto l'Abruzzo per il forte Vento di burrasca, proveniente dai quadranti nord-orientali, che sta sferzando le zone sia dell'entroterra sia della costa con raffiche vicine ai 50 km orari. Temperature non superiori ai 5 gradi, scese anche di dieci gradi rispetto a ieri, come annunciato dal bollettino della Protezione Civile. A Campo Felice (AQ) si è staccata una parte del tetto di una casetta di legno, ...

Gelo - neve e forte Vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un auto : IL Gelo SIBERIANO SI ABBATTE SULL'ITALIA / meteo Cronaca Il Gelo siberiano è arrivato, ma da lunedì passerà: le previsioni meteo per la prossima settimana Puglia: a Bari mercantile turco arenato, ...

