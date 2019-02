Vento a Roma | alberi caduti a Selva Candida | Casal del Marmo e all' Ardeatino

Vento a Roma - alberi caduti a Selva Candida e Casal del Marmo : I due casi in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo all'Eur, in viale della Fotografia

Transazione ecologica dell'economia - un eVento a Roma per discuterne : Nell'ottobre del 2018 il Panel Internazionale sui Cambiamenti Climatici dell'ONU (Ipcc) ha pubblicato un report nel quale si legge a chiare lettere che contenere le emissioni climalteranti al 2% di aumento, così come previsto dagli accordi di Parigi, potrebbe non bastare: è invece necessaria una sterzata decisa verso l'obiettivo di un contenimento all'1.5% per evitare di provocare effetti disastrosi su "salute, stili di vita, ...

Roma - inventò il ‘morbo K’ per spaventare i nazisti e salvare decine di ebrei : addio ad Adriano Ossicini : Si era inventato una malattia contagiosissima, il ‘morbo K’, per salvare decine di ebrei Romani dalle persecuzioni nazifasciste e dai campi di sterminio dopo il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943. Adriano Ossicini aveva scelto la K per riprendere l’iniziale degli ufficiali nazisti Kesselring e Kappler, e mettere in fuga le Ss. Appena leggevano quella falsa diagnosi, infatti, i nazisti se ne andavano. Ossicini, morto ...

Roma : morto Adriano Ossicini - inventò il “Morbo K” : Roma – Si è spento oggi al Fatebenefratelli Isola-Tiberina, il medico Adriano Ossicini, uno dei protagonisti del “Morbo K”, sempre ricordato per l’alto valore umano e professionale dimostrato nel dare rifugio a numerosi ebrei Romani durante la persecuzione nazista, proprio nell’Ospedale in cui ha speso i suoi ultimi giorni. Nel Nosocomio all’Isola fu infatti allievo e stretto collaboratore dell’allora primario, Giovanni Borromeo, che, ...

Eccezionale interVento al femore nell’Asl Roma 5 : Quasi sei ore di intervento grazie al quale una donna di circa 70 anni di Monterotondo potrà tornare finalmente a

La svolta di Simona Ibba ex assessora pd. Da assessora in Sardegna al conVento di clausura in Romagna : Il cambio radicale di vita della 38enne, ingegnere elettronico: nel luglio scorso aveva rinunciato al suo incarico nella giunta dem di Sardara

Il cambio radicale di vita della 38enne Simona Sabba, ingegnere elettronico: nel luglio scorso aveva rinunciato al suo incarico nella giunta Pd di Sardara, in provincia di Sassari

Torna 'Cavalli a Roma' - eVento tra sport e natura : Si potrà assistere a spettacoli con cavalli in libertà, convegni, masterclass, workshop, laboratori artigianali. Sono previsti il red carpet Biodiversità Made in Italy per tutelare e valorizzare le ...

Maltempo Emilia Romagna - la Regione : alle prese con un eVento straordinario : L’argine a Castel Maggiore ricostruito e rimesso in sicurezza in sei giorni e via Lame, la strada che corre parallela al fiume, distrutta e interrotta, anch’essa ripristinata e riaperta al traffico entro questa settimana. Con una lunga relazione in assemblea legislativa questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo, ha illustrato le cause e gli interventi ...

Roma : interVento di decoro a Lungotevere Dante - demolite 15 baracche : Roma – E’ stato eseguito un altro importante intervento finalizzato al ripristino del decoro, lungo un’area adiacente al Lungotevere Dante, da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto Pics Pronto intervento Centro Storico e Gruppo Tintoretto, in collaborazione con il Sevizio Giardini di Roma Capitale e Ama decoro Urbano. Si e’ proceduto alla demolizione di 15 baracche ed e’ stata avviata la pulizia del ...

Cuore ricostruito con pericardio di bue : interVento storico a Roma : Un intervento di ricostruzione completa dell’atrio del Cuore di un paziente di 62 anni, colpito da tumore al polmone, con una protesi biologica di origine bovina. L’operazione è stata portata a termine all’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, da un’équipe coordinata dal direttore dell’Uoc di Chirurgia toracica Erino Angelo Rendina. “E’ la prima volta in Italia per un intervento di ...

Maltempo - Astral : nevischio e Vento forte sulla A24 Roma-Teramo : ”nevischio sulla A24 Roma-Teramo all’altezza della Valle del Salto. vento forte, invece, all’altezza di Castel Madama. Prestare attenzione’‘. Lo comunica in una nota Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: nevischio e vento forte sulla A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

A Roma la serata eVento del tenore Mazzocchetti - per i 20 anni di carriera : Il tenore Piero Mazzocchetti festeggia i suoi 20 anni di carriera e successi alla Sala Umberto di Roma Roma, 11 febbraio 2019 – Il prossimo 8 Aprile, il tenore abruzzese Piero Mazzocchetti, apprezzato in tutto il mondo per la sua camaleontica voce pop lirica, dopo i successi ottenuti in Canada, Stati uniti, Germania e Cina, presenta [...]