Venezuela | tensione al confine con la Colombia | scontri polizia-manifestanti

Venezuela - alta tensione alla frontiera : uccisi due indigeni : Caos e tensione in Venezuela , dove si fa drammatica la situazione sociale e civile del paese, ancora alle prese con l'incertezza e l'instabilità politica con la querelle tra il presidente eletto Maduro e l'autoproclamato Guaidò. Due indigeni Pemon sono stati uccisi dai militari a Kumarakapay , in un territorio non distante d alla frontiera con ...

Sala la tensione in Venezuela - Guaidò nel mirino del Tribunale che parla di “colpo di Stato”. Parolin - da S. Sede neutralità positiva : E' sempre alta la tensione in Venezuela. E se dal fronte governativo, il presidente Venezuelano Nicolas Maduro di tornare alle urne per le presidenziali non vuol sentirne parlare, dal fronte dell'opposizione, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, non esclude un intervento militare Usa per estromettere Maduro e alleviare crisi umanitaria Caracas. Questa è l'aria che tira in un Paese, il Venezuela, devastato da tempo da una crisi ...