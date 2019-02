Venezuela | scontri a confine con Colombia Guaidò | entrati primi aiuti

Venezuela - Guaidò annuncia l’arrivo di aiuti : scontri al confine con la Colombia. Maduro rompe le relazioni con Bogotà : scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Dopo che il leader dell’opposizione Juan Guaidò ha annunciato l’arrivo degli aiuti umanitari e i suoi simpatizzanti hanno tentato di forzare i blocchi affrontando la dura repressione dei militari, Nicolas Maduro ha annunciato la rottura di “tutte le relazioni diplomatiche e politiche” con il governo “fascista” della Colombia, esortando i diplomatici colombiani ad ...

Venezuela - scontri al confine con la Colombia : "Hanno mandato al fronte delle donne, pensando che le avremmo aggredite - ha detto Guaidò su Twitter - invece hanno mostrato al mondo il volto delle madri Venezuelane, che hanno la forza di piangere ...

Scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Guaidò spinge per gli aiuti umanitari - Maduro : "Intervento imperialista" : Il Venezuela vive ore drammatiche oggi, con il leader dell'opposizione Juan Guaidò e i suoi simpatizzanti che tentano di far entrare nel Paese gli aiuti umanitari per una popolazione stremata, ma affrontano una dura repressione delle forze dell'ordine, fedeli al governo di Nicolas Maduro. Da Caracas il leader chavista ha ribadito di respingere la "presunta assistenza internazionale" che è in realtà "un intervento ...

Venezuela - scontri al confine con la Colombia : militari disertano : alta tensione in Venezuela , dove il governo di Nicolas Maduro ha chiuso il confine con Brasile e Colombia per evitare l'arrivo degli aiuti umanitari . Sin dalle prime luci dell'alba, la polizia ha ...

Gli scontri al confine tra Venezuela e Colombia - fotografati : Divise militari bruciate, lanci di pietre e lacrimogeni, barricate in fiamme: è quello che succede oggi a Ureña, a causa degli scontri tra soldati e manifestanti

Venezuela - tensione al confine con la Colombia : scontri polizia-manifestanti : Cresce la t ensione al confine tra Venezuela e Colombia , dove la Guardia nazionale di Maduro si sta scontrando con i sostenitori dell'opposizione, che manifestano contro il governo. I contestatori ...

In Venezuela gli scontri tra gli indios e l'esercito. Un concerto per gli aiuti : San Paolo Escalation di sangue al confine tra Brasile e Venezuela. Una india Pemón è morta, uno è in fin di vita e 22 sono rimasti feriti in uno scontro con i militari mandati da Nicolás Maduro nel ...

Venezuela - scontri a frontiera Brasile : ANSA, - CARACAS, 23 FEB - scontri fra le forze di sicurezza Venezuelane e manifestanti che vogliono fare entrare gli aiuti umanitari dal Brasile sono in corso a Santa Elena de Uairen, nello stato di ...

Venezuela - scontri al confine con il Brasile tra militari e indigeni : due morti : ... della crisi umanitaria, economica, politica e sociale in cui hai fatto precipitare tutto il Paese'. Venezuela, migliaia in piazza contro Maduro in riproduzione.... Nel video Carvajal poi si è ...

Venezuela - ancora scontri : 16 morti E Tusk e Tajani sostengono Guaidò : «Speriamo che vi sarà una soluzione politica pacifica, in cui il dialogo politico consentirà di raggiungere una risposta che deve essere pacifica», ha spiegato Bachelet da Davos, dove partecipa al ...

Venezuela - scontri tra polizia e manifestanti anti-Maduro a Caracas. Ong : “13 morti nelle proteste” : Almeno 13 persone sono rimaste uccise nei due giorni di manifestazioni antigovernative a Caracas. Lo rende noto un’ong a difesa dei diritti umani, l’Osservatorio Venezuelano dei conflitti sociali (ovcs), organismo di opposizione al presidente Nicolas Maduro. Le vittime, dovute soprattutto a colpi di arma da fuoco, sono state registrate soprattutto nella capitale ma anche in altre regioni del paese L'articolo Venezuela, scontri tra ...

Venezuela - spallata a Maduro : Guaidò si autoproclama presidente - è caos. Scontri e morti : Il leader dell'opposizione Venezuelana Juan Guaidò si autoproclama presidente, in attesa di nuove elezioni, davanti a una folla a Caracas. L'esercito respinge l'autoproclamazione, mentre Donald Trump ...

Venezuela - almeno 13 morti in scontri : 01.15 Sono almeno 13 i morti negli scontri con la polizia in Venezuela, dove il leader dell'opposizione e capo del parlamento Juan Guaidò si è auto prolamato presidente. Lo riportano attivisti per i diritti umani.

Venezuela - Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Migliaia in piazza - 9 morti negli scontri : «Sì, se puede». L'urlo di obamiana memoria, quel 'Yes we can' che nel 2008 portò l'ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su Plaza...