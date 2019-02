Venezuela | Maduro chiude frontiere per impedire ingresso di aiuti

Aiuti Venezuela - Maduro chiude la frontiera | I militari sparano al confine : due morti : E' scontro sugli Aiuti umanitari. Il presidente autoproclamato Guaidò ha incontrato i capi di Stato di Colombia, Cile e Paraguay. Maduro ha denunciato "minacce gravi e illegali". I militari hanno sparato al confine col Brasile per impedire alla gente di far entrare gli Aiuti

Sale la tensione in Venezuela - Maduro chiude la frontiera con la Colombia. I primi morti : Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ordinato la chiusura della frontiera terrestre con il Brasile e ha minacciato di chiudere quella con la Colombia per impedire l'ingresso degli aiuti umanitari americani, che considera una "provocazione". Il suo oppositore Juan Guaidò, che si è autoproclamato presidente ad interim da un mese ed è stato riconosciuto da una cinquantina di Paesi, ha da parte sua affermato che gli aiuti entreranno a ...

Venezuela - la sfida degli aiuti passa sul ponte Bolivar. Maduro schiera i militari : San Paolo - La 'battaglia dei concerti' di Cucuta è stata vinta dal mega-evento Live Aid Venezuela organizzato da Richard Branson e dall'opposizione , con decine di migliaia di persone a seguire i big ...

Venezuela - il D-Day umanitario contro Maduro : 'Si credono Superman, pensano che sono Rambo contro il mondo. Noi siamo Bolivar e Chavez, mille volte più coraggiosi di Rambo e Superman', si è vantato il 'delfino di Chavez' durante una visita ai ...

Venezuela - MADURO CHIUDE LE FRONTIERE/ Guaidò ordina ai militari di riaprirle : caos : caos in VENEZUELA dove MADURO ha ordinato la chiusura delle FRONTIERE con il Brasile, mentre Guaidò ha richiesto la loro riapertura

Venezuela - verso la resa dei conti fra governo e opposizione. Ecco chi difende Maduro : La potenziale resa dei conti fra governo e opposizione Venezuelana potrebbe scattare sabato, quando i sostenitori dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò cercheranno di fare entrare nel Paese gli aiuti umanitari statunitensi bloccati alla frontiera con la Colombia dall'esercito. Un successo dell'iniziativa minerebbe alquanto l'autorità di Nicolas Maduro, anche perché di fatto significherebbe che l'opposizione può contare se non ...

Venezuela - Amnesty accusa Maduro di ordinare esecuzioni e arresti arbitrari - Sky TG24 - : L'organizzazione internazionale che si batte per i diritti umani denuncia "uso eccessivo della forza in una escalation della sua politica di repressione". In gennaio, durante la protesta, 41 morti e ...

Venezuela - Luis Fonsi headliner al 'Live Aid' di Richard Branson. Maduro risponde con un altro concerto. E Roger Waters... : La drammatica crisi politica che sta attanagliando ormai da settimane il Venezuela ha spinto il magnate già fondatore della Virgin Records Richard Branson a organizzare un mega evento dal vivo - modellato sul leggendario ...

Maduro sicuro - "il mondo combatterà con il Venezuela" se ci sarà invasione militare USA - : "Se il Venezuela verrà attaccato dall'impero degli Stati Uniti, i popoli del mondo si alzeranno e cominceranno a combatterlo insieme", ha dichiarato intervenendo di fronte ai laureati dell'università ...

Venezuela - Trump : "Maduro è un burattino di Cuba non un patriota Venezuelano" : 'Incredibilmente ci sono membri dell'esercito Venezuelano che ancora quasi supportano questa dittatura fallita. Rischiano il loro futuro, la loro vita e il futuro del Venezuela per un uomo controllato ...

Venezuela - Trump minaccia esercito Maduro : 'perderete tutto' : 'Gli occhi del mondo intero sono su di voi, oggi e ogni giorno del futuro. Non potete nascondervi dalle vostre scelte che adesso vi stanno di fronte. Potete scegliere se accettare la generosa offerta ...

Venezuela - il leader dell'opposizione a Maduro scrive a Mara Carfagna : 'Grazie per il supporto' : "Desidero ringraziarla fortemente per il suo supporto nella causa Venezuelana, specialmente dopo aver ascoltato il suo intervento alla Camera dei Deputati del 12 febbraio 2019. Il calore delle sue ...

Venezuela - Guaido’ sceglie la via degli affari per mettere alle corde Maduro. Cina e Russia partner privilegiati : Juan Guaidó si sta muovendo per stabilire canali diplomatici con la Cina e la Russia, puntando a formalizzare relazioni con i due principali alleati di Nicolas Maduro. Il leader dell`opposizione Venezuelana, autoproclamatosi presidente ad interim, lo ha confermato al Financial Times: "stiamo cercando di stabilire relazioni formali con tutti i Paesi, inclusi naturalmente Russia Cina due dei Paesi con i più grandi investimenti in Venezuela". E ...

In Venezuela usati siti di phishing per identificare gli attivisti anti-Maduro : (Foto: wikipedia.org) Secondo gli esperti di sicurezza di Kasperky Lab il governo del Venezuela, guidato dal presidente Nicolas Maduro, starebbe sfruttando degli hacker per carpire le password degli attivisti che stanno animando le proteste contro il leader di Caracas. Juan Guaidò, alla guida dell’assemblea parlamentare e autoproclamatosi presidente ad interim lo scorso 23 gennaio, ha invitato i cittadini a fornire indicazioni volontarie ...