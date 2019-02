Venezuela | la polizia incendia camion di aiuti umanitari

Venezuela - tensione al confine con la Colombia : scontri polizia-manifestanti : Cresce la t ensione al confine tra Venezuela e Colombia , dove la Guardia nazionale di Maduro si sta scontrando con i sostenitori dell'opposizione, che manifestano contro il governo. I contestatori ...

Guaido’ lascia comizio : la polizia è in casa mia - cerca mia moglie. Il parlamento europeo lo riconosce presidente del Venezuela : "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaido', il presidente del parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha interrotto un discorso programmatico che stava pronunciando nella sede dell'Universita' di Caracas. I Faes sono le Forze di intervento speciale, l'unita' di elite della polizia Venezuelana, e Fabiana Rosales e' la moglie di Guaido'. Guaido' ha lasciato la ...

Venezuela - scontri tra polizia e manifestanti anti-Maduro a Caracas. Ong : “13 morti nelle proteste” : Almeno 13 persone sono rimaste uccise nei due giorni di manifestazioni antigovernative a Caracas. Lo rende noto un’ong a difesa dei diritti umani, l’Osservatorio Venezuelano dei conflitti sociali (ovcs), organismo di opposizione al presidente Nicolas Maduro. Le vittime, dovute soprattutto a colpi di arma da fuoco, sono state registrate soprattutto nella capitale ma anche in altre regioni del paese L'articolo Venezuela, scontri tra ...