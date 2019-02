ilfattoquotidiano

: @TomasRincon5 Grande Capitano , Forza Venezuela, oggi sarai libera, viva Venzuela - rosped65 : @TomasRincon5 Grande Capitano , Forza Venezuela, oggi sarai libera, viva Venzuela - fattoquotidiano : Venezuela, la grande fuga da violenza e povertà: “Ti ammazzano anche solo per rubarti un paio di scarpe” - TutteLeNotizie : Venezuela, la grande fuga da violenza e povertà: “Ti ammazzano anche solo per rubarti un… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) “Siamo al punto che i morti vengono abbandonati negli obitori, perché la gente non ha i soldi per pagare la sepoltura. Oppure che si scava una buca e si interrano di nascosto”. Questa immagine, più di mille altre, dà il tenore del profondo sconquasso attraversato dalla societàna. A raccontarlo al fattoquotidiano.it sono alcuni giovani giunti in Italia negli scorsi mesi.Sono sempre di più, infatti, ini che lasciano il paese, in preda alla disperazione. I dati ufficiali disponibili non sono aggiornati, ma già mostrano numeri daesodo. Secondo lo IOM (International Organization for Migration, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), sono tre milioni ini che vivono all’estero, di cui almeno 2,3 milioni partiti dopo il 2015, in particolare verso altri paesi dell’America Latina come Colombia, Argentina e, in misura minore, Ecuador, Perù, ...