Venezuela | caos al confine colombianoAlcuni militari disertano

CAOS Venezuela/ Il confine sempre più sottile tra guerra e diplomazia : Siamo arrivati a una data cruciale per il VENEZUELA. Il Paese può affrontare la guerra civile o invece trovare una via d'uscita diplomatica

Venezuela - MADURO CHIUDE LE FRONTIERE/ Guaidò ordina ai militari di riaprirle : caos : caos in VENEZUELA dove MADURO ha ordinato la chiusura delle FRONTIERE con il Brasile, mentre Guaidò ha richiesto la loro riapertura

CAOS Venezuela/ Narcos - lo stato nello Stato che può far scoppiare una guerra : Mentre il Paese attende gli aiuti internazionali, non bisogna sottovalutare il peso che i Narcos, alleati del potere, hanno in VENEZUELA

CAOS Venezuela/ La figuraccia evitata dall'Italia dopo la mossa Spadolini dell'82 : dopo le parole del ministro Moavero e il voto della Camera, l'Italia si allinea alla posizione dell'Ue sul VENEZUELA contro Maduro

Venezuela nel caos : origine della crisi nel podcast di Focus Storia : L'economia, considerata fino agli anni Settanta tra le più ricche al mondo, è collassata e si vive una tragica crisi umanitaria. Focus Storia ne ha parlato con Marinellys Tremamunno, Giornalista e ...

CAOS Venezuela/ Le toppate di Maduro e dei supporter della falsa "revolución" : In VENEZUELA Guaidó si sta muovendo con un certa cautela, ponderando tutte le mosse, mentre Maduro sembra pronto a giocarsi il tutto per tutto

Venezuela nel caos - sostenitori Guaidó e Maduro in piazza : "L'economia è la priorità nell'agenda. Il secondo punto è la pace, la giustizia in Venezuela", ha concluso. IL GENERALE - "Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente ...

Caos Venezuela - Trump ammette "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Ad ammetterlo è il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è ...

Caos Venezuela - Trump : "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è un'opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna possibilità". Guaidò ha auspicato invece che non avvenga alcun intervento militare straniero: "Vogliamo evitare un epilogo violento"

Venezuela - 150mila italiani nel caos : molti in fuga verso l'Europa : Il ministero degli Esteri sta rafforzando i presidi di alcuni consolati italiani in Europa. Il sottosegretario Merlo: "La...

Caos in Venezuela : Guaidò e USA bloccano le entrate del governo : Il paese Venezuelano è nel Caos più totale e ad approfittarne è il Presidente del Parlamento di Caracas, Juan Guaidò, il quale grazie all'appoggio internazionale di cui gode, ha assunto i poteri dell'Esecutivo. L'avversario di Maduro dichiara che prenderà il controllo dei fondi della petrolifera statale Pdvsa negli Usa, che per il governo del Venezuela rappresenta circa il 70 percento delle entrate. Tutta la vicenda è stata fatta nell'arco ...

Papa Francesco - l'accusa di Socci sul caos in Venezuela : perché sta con il regime comunista : ... proprio in questi giorni, in Venezuela è esplosa la crisi istituzionale, perché il presidente dell' assemblea nazionale Guaidò, con l' appoggio del mondo libero, si è fatto avanti per liberare il ...

Venezuela - come si è arrivati al caos. Ora Maduro non caccia i diplomatici Usa ma si scaglia contro l’Ue : Tre Venezuelani su quattro hanno perso in media 8 chili ciascuno, e la mortalità infantile è aumentata del 10 per cento, tre milioni sono ridotti completamente in miseria. Chi può scappa in Colombia. Ecco la situazione in un Paese un tempo ricchissimo ...

Caos Venezuela : l'Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni - contraria la Russia : Caracas, Venezuela. In uno scenario di scontri, violenze, Caos e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni. Lo scontro è acceso, ...