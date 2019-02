Usare “Ok Google” per spedire messaggi su WhatsApp

giardiniblog

: RT @AmbrixMUSE: Ok. Ho visto i Panic dal vivo tutte le volte che sono venuti in Italia, mi ritengo fortunata e soddisfatta quindi non sono… - io_sono_io01 : RT @AmbrixMUSE: Ok. Ho visto i Panic dal vivo tutte le volte che sono venuti in Italia, mi ritengo fortunata e soddisfatta quindi non sono… - puntodilucesca1 : Non diamo colpa ha questi ragazzi immigrati manipolati dalla sinistra PD ma attacchiamo i pensieri di una sinistra… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Sei alla guida e non puoi inviare unin sicurezza o hai le mani impegnate perlo smartphone? In questo caso potrebbe essere utile sfruttare l’assistente vocale di Google per inviare idi, dettando il testo delo e scegliendo il destinatario senza mai impegnare le mani. Scopri in questa …“Ok Google” persu