Usa | uomo violenta per 10 anni le due figlie mentalmente disabili

Usa - ecco come si comporta un cervo colpito dalla Malattia dei cervi zombie - come potrebbe infettare l’uomo e il collegamento alla Mucca Pazza [VIDEO] : In West Virginia, negli Stati Uniti, è stato ripreso in video un cervo colpito dalla Malattia del deperimento cronico del cervo (in inglese Chronic Wasting Disease, CWD) o più semplicemente Malattia dei cervi zombie. Almeno 24 stati degli USA e 2 province del Canada sono in allerta per la Malattia neurologica che sta colpendo e uccidendo cervi e alci e che spaventa per la sua possibile diffusione all’uomo. La CWD è una Malattia che sta ...

Usa - uomo mette peperoncino sui genitali dei figli della compagna per punirli : arrestati : Una vicenda a dir poco assurda giunge dalla Carolina del Sud, negli Stati Uniti, precisamente dalla città di Greenville, dove un uomo ha strofinato del peperoncino sui genitali e negli occhi dei figli della compagna. Le giovani vittime dei soprusi hanno 5 e 7 anni. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, Robert Salgada, un 37enne e Sabrina Emerick, di 25 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti su ...

Questo topo australiano è il primo mammifero estinto a caUsa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

Cervi Zombie - epidemia in Usa : potrebbe contaminare l'uomo? : Paura negli Usa per i Cervi Zombie. L'epidemia della carne dei Cervi e dell'alce spaventa l'America del Nord. potrebbe contaminare l'uomo?

Inghilterra : uomo rifiutato dai taxi perché puzza troppo - ma è a caUsa di una malattia : Sicuramente è una vicenda spiacevole quella accaduta a Stephens Davis, un uomo inglese di 52 anni, di Gloucester, che soffre di una patologia momentanea, la quale talvolta lo porta ad emanare odori non proprio piacevoli. Il 52enne è costretto a muoversi ogni giorni in taxi e proprio la compagnia che utilizzava quotidianamente recentemente gli ha comunicato che, loro malgrado, Davis non potrà più salire sui loro mezzi. La causa risiederebbe ...

Carmagnola - dopo la sparatoria di ieri sera la caccia all'uomo si è conclUsa con un arresto e tre denunce : Ci sarebbero vecchi dissidi , forse di natura economica, all'interno della comunità indiana alla base dell'omicidio avvenuto ieri sera a Carmagnola. Un uomo di origine indiana è stato ucciso e un ...

Usa - preoccupazione per la Malattia dei cervi zombie : “Potrebbe infettare anche l’uomo”. Ecco di cosa si tratta : La letale Malattia che ha colpito la popolazione di cervi in 24 stati degli USA e in 2 province canadesi potrebbe diffondersi e infettare anche l’uomo. Gli esperti dell’Università del Minnesota hanno avvisato dei pericoli della Malattia del deperimento cronico del cervo (in inglese Chronic Wasting Disease, CWD), che il Servizio Geologico statunitense descrive come “una fatale Malattia neurologica che si verifica nei cervidi del Nord America, ...

Usa - allarme in Illinois per un uomo armato in un'azienda : allarme ad Aurora, in Illinois, per un uomo armato che avrebbe esploso colpi di arma da fuoco all'interno di un'azienda che produce valvole. Sul posto sono giunti la polizia e gli uomini dell'Fbi. ...

Un uomo colombiano che ha abUsato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere : Un uomo colombiano che ha abusato sessualmente di 276 bambini è stato condannato a 60 anni di carcere. Juan Carlos Sánchez Latorre ha commesso gli abusi tra il 2007 e il 2008, quando aveva trent’anni: con un falso nome contattava

Torino - calmante a paziente per lavorare di meno - l’uomo muore : infermiere accUsato di omicidio : All'operatore sanitario contestato il reato di omicidio aggravato. Per gli inquirenti l'infermiere non solo avrebbe somministrato il farmaco senza alcun motivo medico ma avrebbe ostacolato anche i successivi soccorsi dei medici per salvare il paziente non rivelando di aver praticato la puntura.Continua a leggere

Tennis - Kvitova in tribunale a Brno : la ceca ha testimoniato contro l’uomo accUsato di averla aggredita : La Tennista ha testimoniato a Brno nel corso dell’udienza sul caso relativo alla sua aggressione, subita ormai due anni fa Petra Kvitova ha testimoniato in tribunale a Brno nell’udienza sul caso dell’aggressione da lei subita oltre due anni fa, a dicembre del 2016, nella sua casa a Prostejov in Repubblica ceca. AFP/LaPresse La Tennista ceca, numero due del mondo e recente finalista all’Australian Open, ha parlato in ...

Napoli - nel centro di recupero per tartarughe marine : “Ne salviamo 35 all’anno. Tutte ferite a caUsa dell’uomo” : Gli esperti del centro di recupero tartarughe marine della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli l’hanno chiamata “Fortunella”. Lei è una tartaruga Caretta Caretta che aveva ingerito un cordone di un metro e mezzo, salvata da alcuni diportisti che qualche settimana fa l’hanno trovata poco distante da Capo Miseno, a nord di Napoli. L’animale era rimasto intrappolato in una lenza molto doppia che non gli consentiva ...

Incidente sulla RagUsa-Catania - sottoposto ad intervento l'uomo ferito : E' stato sottoposto ad un delicato intervento di ortopedia, il 72enne rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave Incidente sulla Ragusa-Catania.

Usa - caccia all'uomo : 21enne uccide i genitori e altre tre persone : Grave sparatoria poche ore fa in Louisiana, stato affacciato sul golfo del Messico nel sud-est negli Stati Uniti d'America. Un giovane di 21 anni, Dakota Theriot, attualmente in fuga, è sospettato di avere ucciso i suoi genitori e altre tre persone. Il giovane, armato e pericoloso, è ricercato per omicidio in due contee. La notizia, diffusa da tutti i principali media americani (che stanno seguendo in diretta gli sviluppi della tragica vicenda) ...