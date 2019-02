Uomini e Donne oggi | l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta

Sara Affi Fella riparla dello scandalo a Uomini e Donne : 'Mi sento una persona migliore' : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista a Uomini e Donne qualche mese fa, dove venne smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale rivelò a tutti che la ragazza aveva preso in giro la redazione del dating show tenendo nascosta la loro relazione. Una confessione che ha messo Sara 'alla berlina', al punto da costringerla a cancellare il suo vecchio profilo Instagram e a stare per diversi mesi lontana ...

"Non fa str**!" - lo sfogo di Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne : Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha travolta dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e lo fa tramite il suo profilo Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi fan. dopo ...

Uomini e Donne - ascolti di ieri : la scelta di Riccardi conquista il 17 - 82% di share : Canale 5 ha trasmesso ieri, 22 febbraio, la scelta di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e Donne. Il 22enne ha trascorso un weekend in villa insieme a Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià per togliersi gli ultimi dubbi sulla decisione da prendere. Alla fine la sua preferenza è ricaduta sulla corteggiatrice di Latina che ha risposto "sì", pur rimproverandolo per il suo comportamento tenuto all'interno del programma. Ma com'è andata la puntata ...

Ascolti Uomini e Donne Scelta vs Sanremo Young : cala Antonella Clerici : Antonella Clerici battuta: Uomini e Donne La Scelta vince su Sanremo Young Sabato 23 febbraio i dati Auditel, solitamente reperibili intorno alle 10 del mattino, sono stati diffusi in ritardo per un problema tecnico. Anche questa settimana è tornata la sfida tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, dopo un sostanziale pareggio per i rispettivi programmi e un solo 0,5% di share. Come sono andati gli Ascolti di Sanremo Young e Uomini e Donne La ...

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%). Got Talent 5.5% - Crozza 4.6% : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.00 – il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.36 – la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo ...

Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… “Non voglio crederci” : Teresa Langella torna a parlare del No ricevuto durante la scelta Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell’ultimo numero di ‘Uomini e Donne Magazine’ in cui l’ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e … L'articolo Uomini e Donne la disperazione di Teresa Langella… ...

Ascolti tv 22 febbraio : crolla Sanremo Young battuto da Uomini e donne : Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 22 febbraio, la quale è stata caratterizzata in prime time dalla seconda sfida di questa stagione tra il serale di Uomini e donne e Sanremo Young, il baby talent show condotto da Antonella Clerici e in onda su Raiuno. La scorsa settimana, la super-sfida del venerdì sera si era conclusa con un sostanziale pareggio tra le due proposte delle reti ammiraglia ...

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%) : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo Riccardi, ha raccolto davanti al video 3.451.000 spettatori pari al 17.8% di ...

Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne : ecco come sta oggi : Sara Affi Fella ripensa a Uomini e Donne e al periodo buio dopo lo scandalo: l’ex tronista aggiorna i fan Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi fa discutere molto i fan di Uomini e Donne. dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico e il lungo periodo di assenza dai social, […] L'articolo Sara Affi Fella e il periodo buio dopo Uomini e Donne: ecco come sta oggi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news - Giulia Cavaglia e la famiglia bersagliati di critiche sul Web : Giulia Cavaglia dopo la scelta presa di mira sui social: pesanti critiche Giulia Cavaglia non è stata scelta da Lorenzo Riccardi e la sua reazione nella puntata speciale di Uomini e Donne non è piaciuta proprio a tutti. Da parte sua non sono ancora giunte news, non ha ancora proferito parola né pubblicato nulla su […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia Cavaglia e la famiglia bersagliati di critiche sul Web proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - il no di Andrea alla scelta di Teresa. Rosa Perrotta rivela : “E’ volata qualche minaccia” : Per Lorenzo Riccardi la scelta in prima serata di Uomini e Donne ha avuto esisto positivo con l’arrivo alla festa nel castello di Claudia Dionigi. Sorte diversa è toccata alla tronista Teresa Langella che si è ritrovata, la scorsa settimana nello speciale in onda su Canale 5, alla prese con il no di Andrea Dal Corso, già ex tentatore di Temptation Island. “La scelta al castello è molto più impegnativa che la scelta in studio. C’erano ...

Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo Riccardi : questa volta c’è il lieto fine e una puntata un po’ più curata : “È da due anni e mezzo che non sono fidanzato magari all’inizio sbaglierò. Io ti ho scelta con il cuore che parla, non potevo fare finta di nulla. Il mio cuore urlava il tuo nome. Amo i tuoi modi di fare, amo quando ti arrabbi, quando non me ne dai vinta una, amo che cerchi di non trasformarti in un’altra”. questa volta arriva il lieto fine nello speciale in prima serata di Uomini e Donne con la scelta del tronista ...

Uomini e Donne - Lorenzo e Claudia : cos’è successo dopo la scelta (FOTO) : Lorenzo Riccardi sceglie Claudia: cosa è successo dopo Uomini e Donne – La scelta Si è concluso il percorso di uno dei tronisti di Uomini e Donne: Lorenzo ha scelto Claudia. Il 23enne si è trovato in grande difficoltà fino all’ultimo; i due giorni trascorsi in villa insieme alle ragazze sono stati piuttosto chiarificatori e la scelta è ricaduta sull’affascinante romana. Il castello ha fatto il pienone di familiari e ospiti: ...

Uomini e Donne la scelta di Lorenzo Riccardi : la reazione di Teresa Langella : Uomini e Donne, Teresa Langella commenta la scelta di Lorenzo Riccardi: dopo il rifiuto di Andrea Dal Corso parla anche lei Teresa Langella, ieri sera, è stata una delle tante telespettatrici che ha seguito e commentato la scelta di Lorenzo Riccardi. L’ex tronista napoletana, essendo reduce dal rifiuto di Andrea Dal Corso e dal confronto […] L'articolo Uomini e Donne la scelta di Lorenzo Riccardi: la reazione di Teresa Langella ...