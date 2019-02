Un autista dell' Atac ha posteggiato il bus sotto casa propria

Si dà uno "strappo" e parcheggia il bus sotto casa. autista dell'Atac di Roma sospeso : A fine turno, invece di tornare in deposito, ha pensato bene di parcheggiare l'autobus sotto casa. Protagonista dell'episodio, reso noto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, è un Autista dell'Atac che è stato immediatamente sospeso."I lavoratori delle nostre aziende che non rispettano le regole vengono individuati e sanzionati - scrive la prima cittadina su Facebook -. Un Autista dell'Atac, dopo aver guidato il bus oltre i limiti ...

Superbike. Ducati e Bautista imprendibili negli ultimi test prima del via della stagione : Álvaro Bautista chiude anche il day-2 dei test di Phillip Island davanti a tutti, abbassando di oltre 4 decimi il suo miglior crono di ieri, girando in 1'30.303. A questo punto lo spagnolo può essere ...

Pistoia - perde la merce in mezzo all’autostrada : il (doppio) folle gesto dell’autista per recuperarla : La polizia stradale di Pistoia ha fermato il conducente di un furgone che, accortosi di aver perso il carico in mezzo all’autostrada A11 vicino alla galleria di Serravalle Pistoiese, si è fermato in corsia di emergenza ed è tornato indietro in retromarcia. A mano a mano che procedeva, dopo aver avvistato la merce, si fermava aprendo lo sportello di guida, per poi scendere, attraversare la carreggiata e recuperare la merce, noncurante di ...

Roma - nuovo caso di meningite : autista dell’Atac ricoverato al Gemelli in gravi condizioni : È arrivato al Policlinico Gemelli lo scorso 8 gennaio alle due del mattino ed è stato immediatamente portato in terapia intensiva, viste le sue gravi condizioni. Parliamo di un autista dell’Atac, che compirà 32 anni il prossimo 5 febbraio ed è stato colpito da meningite batterica di tipo B. Si tratta del secondo caso in poco tempo a Roma: alcuni giorni fa Federico, un ragazzo di 15 anni, è morto dopo aver contratto la stessa malattia. Questa ...

VIDEO Murray-Bautista Australian Open 2019 - gli highlights e la sintesi della partita. Lotta commovente del britannico : Una delle ultime (forse proprio l’ultima) grandi battaglie di Andy Murray. Nel primo turno degli Australian Open 2019 il britannico ha provato in tutti i modi a far emozionare il pubblico, in una Lotta estrema contro il fortissimo spagnolo Roberto Bautista Agut: dopo aver annunciato il ritiro il due volte campione di Wimbledon ha onorato comunque l’impegno, restando in campo per più di quattro ore ed uscendo sconfitto con ...