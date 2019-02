Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli torna l’inverno ma per poco al centro Tour del ondata di freddo che dalla Russia è dilagata tu dai cani Infatti sta coinvolgendo anche una parte dell’Italia due persone sono morte ad Alvito vicino a Frosinone per il crollo di un muro forse causato dal maltempo Che ha travolto in tutto 4 persone a San Sebastiano al Vesuvio nel napoletano un albero ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. E' morta Marella Agnelli - 23 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. E' morta Marella Agnelli, vedova 92enne dell'Avvocato Gianni: era malata da tempo , 23 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Frascarelli oltre dieci pastori sono indagati dalla Procura di moro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di protesta per il prezzo del latte nei reati contestati dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui in alcuni casi viene contestato e trattori anche il blocco stradale Resistenza pubblico ufficiale e il mancato ...

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta donna Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto moglie dell’avvocato Giovanni Agnelli è mancata nella sua casa di Torino lo annuncia la famiglia Aveva 92 anni funerali si svolgeranno in forma strettamente privata una nave mercantile turca spinta dalle raffiche di vento e dalla mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari all’altezza della spiaggia di Pane e ...

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per le condizioni meteo su tutta l’Italia con venti forti con un deciso calo delle temperature in gran parte del paese il maltempo in particolare potrebbe creare disagi al centro-sud tu nevicate a quote di pianura per oggi la Protezione Civile dirama allerta gialla per rischio idrogeologico Basilicata Calabria e gran parte della Sicilia ma ...

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’agenzia internazionale Fit conferma il Rating dell’Italia b&b con Outlook negativo lo comunica mercati chiusi una nota dell’agenzia in cui però osserva che le tensioni politiche mia collezione di governo nelle prossime elezioni anticipate aggiungo l’incertezza sulle politiche economiche di bilancio ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Roberto Formigoni in carcere - 23 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Formigoni entra in carcere; Berlino e Parigi alleati verso i paesi fuori bilancio , 23 febbraio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 23-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale sabato 23 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio conferma il Rating dell’Italia b&b con Outlook negativo l’agenzia ed un aumento delle probabilità di elezioni anticipate a causa delle tensioni nel governo tra lega e Movimento 5 stelle accordi intanto Parigi Berlino sull’euro budget fondi europei sulla riforma indicate nel semestre draghi bacchetta invece i sovranisti ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : a Napoli scuole chiuse per maltempo - 22 febbraio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. A Napoli scuole chiuse per maltempo, le previsioni meteo parlano anche di forte vento , 22 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 22-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Il regno di domani della condanna 5 anni e 10 mesi inflitta dalla Cassazione te la vicenda Maugeri presidente della Lombardia Formigoni è entrato nel carcere di Bollate vicino Milano la difesa depositato per la detenzione domiciliare a più di 70 anni deve poter scontare la pena casa scrivono i regali Ma la Procura Generale pronta ad ...