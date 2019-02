Troppo vento | domani a Roma chiusi parchi | ville e cimiteri

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento : Roma "chiude" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Snowboardcross – Cancellata la gara mista a squadre : Troppo vento a Feldberg : troppo vento a Feldberg, Cancellata la gara mista a squadre di Snowboardcross Il maltempo condiziona ancora una volta la Coppa del mondo di snowboard e in particolare quella di Snowboardcross. Stavolta è stato il vento a costringere gli atleti a tornare a casa senza la possibilità di gareggiare: a Feldberg, infatti, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara mista a squadre prevista per le ore 10. All’evento erano ...

La “battaglia” degli aerei per l’atterraggio : due rinunciano per il Troppo vento - poi arriva il gigante dei cieli. E finisce così : L’aeroporto di Birmingham è colpito da un forte temporale, che mette a dura prova la capacità dei piloti nella fase di atterraggio. Nel video due piloti, su voli differenti, tentano di arrivare a terra, ma viste le paurose oscillazioni dell’aereo, rinunciano. Poi, a un certo punto, arriva un A380, uno dei più grandi aerei di linea in circolazione (si tratta di un quadrimotore che può trasportare più di 800 passeggeri). Nel filmato, ...

Banche - Tria : “Problema in ordinamento Ue - limita intervento pubblico”. E sulla stabilità monetaria : “C’è - forse Troppo rigorosa” : “Le ragioni di difesa” del sistema bancario “non possono essere ignorate e probabilmente noi abbiamo un problema di questo tipo nell’ordinamento europeo che permette poco e difficilmente l’intervento pubblico”. A sottolinearlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, citando e ricordando Guido Carli che, pur favorevole alla privatizzazione delle Banche e contrario al loro “uso strumentale” in ...

Combinata Nordica – Provisional Competition Round cancellato : Troppo vento a Chaux-Neuve : troppo vento, cancellato il Provisional Competition Round a Chaux-Neuve. Nel weekend in programma tre Gundersen di fila cancellato il Provisional Competition Round a Chaux-Neuve, dov’è in corso la tappa di Coppa del mondo di Combinata Nordica. Dal trampolino HS118 sono saltati in sedici, compresi gli azzurri Lukas Runggaldier e Raffaele Buzzi, poi le cattive condizioni meteo, con il forte vento che impediva la prova regolare ...

Slopestyle – Cancellata la tappa di Font Romeu - saltano le qualificazioni femminili per Troppo vento : troppo vento a Font Romeu: per il secondo giorno consecutivo saltano le qualificazioni dello Slopestyle femminile Non c’è pace per le atlete dello Slopestyle a Font Romeu. Nella località francese dove è in programma la prima tappa di Coppa del mondo del 2019 nella specialità, per il secondo giorno consecutivo sono state cancellate le qualificazioni della gara femminile a causa del forte vento. Già nella mattinata di giovedì gli ...

Combinata nordica - salta per Troppo vento il segmento di salto a Otepää : Cancellato per troppo vento il segmento di salto a Otepää, si terrà conto del Provisional Round: Pittin partirà per venticinquesimo Ancora una volta cancellato il segmento di salto di Combinata nordica, a causa del troppo vento: per la Gundersen di Otepää, dunque, sarà valido il Provisional Competition Round di venerdì ai fini del distacco da calcolare al via dei 10 km di fondo. Pertanto Alessandro Pittin, il migliore degli azzurri, ...

Serie B - Troppo Benevento per il Crotone : Insigne - Coda e Buonaiuto stendono i calabresi [GALLERY] : 1/22 Cafaro/LaPresse ...