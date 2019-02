Trevor Horn | 40 anni dopo Video Killed The Radio Star | «Cosa manca degli anni ’80»

vanityfair

: Abbastanza inutile l'album con cui Trevor Horn rifà classici anni 80 con nuovi arrangiamenti orchestrali. A sorpres… - GianniSantor0 : Abbastanza inutile l'album con cui Trevor Horn rifà classici anni 80 con nuovi arrangiamenti orchestrali. A sorpres… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) A fare promozione per un disco,, musicista e produttore inglese di 69, non è più abituato. Raggiunto il (grande) successo nel lontano 1979, insieme ai Buggles con la hitThe(ancora un must di tutte le feste a tema’80 e no),ha poi attaccato al chiodo il microfono e si è dedicato al lavoro dietro le quinte, producendo album di artisti come Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood, Genesis, Malcolm McLaren, Seal (che gli valse anche un Grammy), Tina Turner, Lisa Stansfield, Tom Jones e Paul McCartney.A fine gennaio,tanti, è tornato alla discografia con un album suo, pubblicato per BMG:Reimagines the Eighties, in cui insieme a colleghi illustri come Robbie Williams, Seal, All Saints e molti altri reinterpreta brani che hanno fatto la storia musicale’80. Il primo singolo, Everybody Wants To Rule The ...