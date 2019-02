Toyota Corolla | la prova - L' auto più venduta nel mondo scommette sull' Europa

Toyota Corolla - la prova de Il Fatto.it – La sfida ibrida globale alla Golf – FOTO : La sfida non è quella di oggi, con l’ibrido ormai padrone di un solido trend di crescita, figlio della guerra psicologica al diesel. Non è questo il senso della nuova Toyota Corolla , approfittare solo del momento d’oro delle soluzioni a doppia motorizzazione. Sarebbe anche legittimo, avendole semplicemente inventate con la prima generazione di Prius datata ormai 1997 e poi insistito e investito per 22 anni di seguito. No, ...

