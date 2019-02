Torino-Atalanta | Gasperini | ' La coppa ha influito | ma recupereremo'

Torino-Atalanta - Mazzarri : 'Meno filosofia - più calcio per tutti' : Inevitabile la soddisfazione di Walter Mazzarri, che ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un'ottima gara e avevamo di fronte un avversario molto forte, guidato da un ...

Torino-Atalanta 2-0 - Serie A : Izzo e Iago Falque firmano i gol vittoria - i granata agganciano la Dea : Grande vittoria del Torino nell’anticipo della 25^ giornata di Serie A, i granata sono riusciti a sconfiggere l’Atalanta per 2-0 e l’hanno agganciata al sesto posto in classifica con 38 punti (c’è anche la Lazio ma con una partita in meno), in piena lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. I padroni di casa hanno inflitto agli orobici la seconda sconfitta consecutiva e hanno placato le velleità di Champions ...

