Torino | addio a Marella Agnelli | moglie dell' Avvocato

Torino - fatale schianto in strada : addio a Ivan - pompiere di 37 anni : La vittima del drammatico e letale incidente stradale è Ivan Ferrero, residente a Saluggia e vigile del fuoco in servizio permanente al distaccamento di Ivrea. La sua auto si è scontrata con un'altra vettura lungo una strada provinciale ed è finita in un fosso tra gli alberi. "Sarai pompiere per sempre" ha ricordato un amico.Continua a leggere

Torino - dopo l'addio di Soriano serve un rinforzo a centrocampo : Il Torino sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in questa sessione di calciomercato. I granata sono in piena lotta per un piazzamento europeo essendo noni in classifica con 27 punti, a soli tre punti dalla Roma sesta, in zona Europa League, e neanche tanto lontano dalla zona Champions, con la Lazio quarta a 32 punti. Il club di Urbano Cairo ha dovuto dire addio al centrocampista Roberto Soriano, tornato con ...

Basket – Coach Brown dice addio alla Fiat Torino : risoluzione consensuale : risoluzione consensuale tra Coach Brown e Fiat Torino. Guida tecnica affidata a Paolo Galbiati coadiuvato da Stefano Comazzi. Separazione consensuale tra il Coach Larry Brown e la Fiat Torino. Dopo aver analizzato la situazione della squadra, si legge in una nota, le parti, nell’interesse di entrambe, hanno deciso di comune accordo, di interrompere la collaborazione.La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Paolo Galbiati ...

Basket - Larry Brown a un passo dall’esonero : Torino cambia l’allenatore - addio al 78enne : Sta per terminare l’avventura di Larry Brown sulla panchina della FIAT Torino, formazione che sta disputando la Serie A di Basket. Il 78enne, inserito nella Hall of Fame, aveva deciso di cimentarsi con il Basket europeo ma da inizio stagione ha vinto appena quattro partite e i piemontesi sono in piena lotta per non retrocedere. La dirigenza avrebbe dunque deciso di esonerare un’icona della palla a spicchi che all’ombra della ...

Torino - Soriano già pronto all'addio : su di lui anche il Bologna (RUMORS) : Il Torino in questa prima parte della stagione è in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione. La società spera di riuscire a strappare una qualificazione in Europa League dopo gli ultimi anni molto deludenti. Soprattutto la scorsa stagione, la squadra ha deluso le aspettative, con tanto di avvicendamento sulla panchina con l'arrivo di Walter Mazzarri al posto di Sinisa Mihajlovic. Fino a giugno il tecnico toscano ha potuto studiare ...