Targa estera e Bollo auto | quando scatta il sequestro del veicolo

Multa auto Targa estera : importo sanzioni - chi non potrà più circolare : Multa auto targa estera: importo sanzioni, chi non potrà più circolare sanzioni e Multa targa auto estera: cosa cambia nel 2019 Multa auto targa estero: importanti novità in arrivo. Infatti il maxi emendamento approvato dal Senato in concomitanza col decreto sicurezza modifica alcuni articoli del codice della strada. L’ obiettivo è intervenire sul piano legislativo per porre freno ad un fenomeno sempre più diffuso in Italia, ovvero la ...

Bollo auto 2019 : evasione con Targa estera - il costo della multa : Bollo auto 2019: evasione con targa estera, il costo della multa Sembra finito il tempo dell’evasione del Bollo auto per chi circola con auto con targhe straniere. La stretta su questi veicoli è stata ufficializzata dal recente Decreto Sicurezza, che agisce sui furbetti delle targhe straniere, fino a poco tempo fa esenti non solo dal pagamento del Bollo auto, ma anche da quello delle multe e perfino dell’assicurazione. evasione Bollo ...

Evasione Bollo auto con Targa estera - i divieti da gennaio 2019 : Evasione Bollo auto con targa estera, i divieti da gennaio 2019 Bollo auto gennaio 2019, cambiano le sanzioni per l’Evasione L’Evasione del pagamento del Bollo auto non sarà più possibile per i veicoli che circolano con targa estera, o quasi. Il Decreto Sicurezza ha infatti istituito un regime sanzionatorio piuttosto pesante per gli automobilisti che si ostinano a guidare i propri veicoli targati all’estero nel Paese, con multe ...

Imola. Auto con Targa estera i 5 anni prende 432 multe : Ha preso 432 multe in 5 anni per aver parcheggiato gratis negli spazi di sosta a pagamento. Non ne ha

Stop Targa estera 2019 : divieti e sanzioni - le novità : Lo Stop alla circolazione di auto con targa estera 2019 riuscirà probabilmente ad arginare un fenomeno che negli anni è letteralmente dilagato: quello di automobilisti più che italiani alla guida di automobili targate estero. Cosa che consente loro di risparmiare un bel po’ di soldi su bollo e assicurazione, in barba ai cittadini onesti. Il Decreto Sicurezza, osteggiato in questi giorni dai sindaci italiani, contiene, tra le altre misure oltre a ...

Roma : fermata auto con Targa estera - al suo interno armi nascoste : Roma – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dagli agenti del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale, per essersi reso responsabile dei reati di resistenza, violenza e oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, oltrechè per porto abusivo di armi. Nel primo pomeriggio di ieri, durante i controlli di polizia stradale nel quartiere Esquilino, gli agenti hanno fermato un veicolo con targa francese: alla ...