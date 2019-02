Tanti auguri Gino Bolognese | l’ex calciatore più longevo di sempre festeggia 109 anni

Tanti auguri a Caterina Balivo - oggi è il suo compleanno! : Il 21 febbraio 1980 nasceva ad Aversa, in provincia di Napoli, Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni Da Me, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14 su Rai 1, oggi compie 39 anni.Debutta in televisione grazie al concorso di bellezza di Miss Italia dove, nel 1999, con il numero 'o48' si classifica terza. Dopo solo tre anni dalla competizione, viene accolta da 'mamma' Rai: entra a far parte del cast di Unomattina, su Rai 1, ma il ...

Tanti auguri a Caterina Balivo - oggi è il suo compleanno! : Il 21 febbraio 1980 nasceva ad Aversa, in provincia di Napoli, Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni Da Me, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14 su Rai 1, oggi compie 39 anni.Debutta in televisione grazie al concorso di bellezza di Miss Italia dove, nel 1999, con il numero 'o48' si classifica terza. Dopo solo tre anni dalla competizione, viene accolta da 'mamma' Rai: entra a far parte del cast di Unomattina, su Rai 1, ma ...

MotoGP - Tanti auguri a Valentino Rossi. Sono 40 per il Dottore : MotoGP, tanti auguri a Valentino Rossi. Sono 40 per il Dottore Il 16 febbraio è una data fondamentale per gli amanti di motori e non solo. Oggi, infatti, è il compleanno di Valentino Rossi, leggenda per eccellenza delle due ruote. Sono quarant’anni per lui quest’anno, più della metà dei quali trascorsi in sella ad una moto, verso la leggenda. Quel numero 46 ha saputo negli anni appassionare e conquistare tutti, italiani e ...

Melissa Satta compie 33 anni - ma mancano gli auguri più imporTanti : Melissa Satta compie 33 anni: pioggia di auguri, ma mancano quelli più importanti Melissa Satta spegne le candeline proprio oggi 7 febbraio: 33 anni, buon compleanno. Per la modella c’è stata una pioggia di auguri, prontamente immortalati in una serie infinita di Instagram Stories. Amici, parenti e il figlio Maddox non hanno mancato di far sentire […] L'articolo Melissa Satta compie 33 anni, ma mancano gli auguri più importanti ...

Batistuta compie 50 anni - Francesco Totti : 'Tanti auguri re leone' : Gabriel Omar Batistuta, nove anni alla Fiorentina e Campione d'Italia con la Roma, compie oggi 50 anni e tra gli auguri ci sono stati quuelli di Francesco Totti su Twitter <blockquote class='twitter-...

Tanti auguri Bati. Dal 'lombrico' a Wembley i primi 50 anni di Batigol : Omar Batistuta era seduto su una poltroncina nella mitica , e poi vi spiegheremo perché era mitica, redazione fiorentina di Stadio-Corriere dello Sport , in via Carnesecchi 26, a trecento metri dallo ...

Tanti auguri al Cornetto Algida - che compie 60 anni : Per un italiano, i cornetti possono essere Tanti. C'è quello che si ordina al bar insieme con il cappuccino, e quello rosso che si tiene in tasca contro la sfortuna. Ma quando si aggiunge una lettera maiuscola e si avvicina l'estate, ecco che il Cornetto diventa inequivocabilmente quello targato Algida, che quest'anno festeggia in fantastica forma i suoi 60 anni. È infatti il 1959 quando la gelateria Spica di Napoli crea ...

Tanti auguri Peter Sagan : cinque momenti divertenti del fuoriclasse slovacco : Oggi, sabato 26 gennaio, la star del ciclismo Peter Sagan compie 29 anni . Mentre lui festeggia in Argentina dove domani sarà al via della Vuelta San Juan, noi vogliamo divertirci con i momenti più strani e folli che ha regalato al mondo del ciclismo in questi anni, grazie alla sua immagine fresca e anticonvenzionale.

E Tanti auguri al Liechtenstein - che compie 300 anni : Giro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoGiro del Liechtenstein in 10 fotoCon un’area geografica totale di 160 km quadrati e una popolazione di circa 38mila abitanti, il Liechtenstein è ...

Uomini e Donne - Tanti auguri a Gemma Galgani : 'Solo l'amore ci rende felici' : Può piacere o no, eppure Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, con i suoi litigi e gli amori non sempre convincenti. Quella di oggi, 19 gennaio, è una giornata importante per la dama torinese che compie gli anni e condivide tale importante ricorrenza con i fan dei suoi profili Facebook ed Instagram. Lei stessa, infatti, ha scritto un lungo post nel quale ha parlato del passare degli anni, ...

Conte : ci auguriamo svolta in paesi che ospitano nostri latiTanti : Roma, 15 gen., askanews, - 'Ci auguriamo una significativa svolta in quei paesi che ancora ospitano nostri latitanti: noi offriamo tutte le garanzie ma quando una sentenza passa in giudicato nessuno ...

Tanti auguri a Maddalena Corvaglia - oggi compie 39 anni (VIDEO) : Quando pensiamo alla Velina bionda per eccellenza, pensiamo a lei. D'origine salentina, Maddalena Corvaglia è nata a Galatina, in Puglia, il 12 gennaio 1980. oggi compie 39 anni. Inizia la sua carriera televisiva nell'estate del 1999 quando partecipa ai casting indetti da Striscia La Notizia per diventare Velina. A settembre, comincerà a registrare le prime puntate, in coppia con 'la mora' Elisabetta Canalis, con la quale nascerà un sincero e ...

Tanti auguri a Tomas Rincon - centrocampista del Torino : Tomás Eduardo Rincón Hernández è un calciatore venezuelano, centrocampista del Torino e della nazionale venezuelana, della quale è capitano. È soprannominato El General. Rincón è un mediano che può giocare come centrocampista di destra o, in casi estremi, come terzino destro. Abile negli anticipi, nei contrasti e nelle chiusure difensive, duro negli interventi, è dotato di un discreto controllo palla. Dotato di esplosività sia nel breve ...

Tanti auguri a Maddalena Corvaglia - oggi compie 39 anni (VIDEO) : Quando pensiamo alla Velina bionda per eccellenza, pensiamo a lei. D'origine salentina, Maddalena Corvaglia è nata a Galatina, in Puglia, il 12 gennaio 1980. oggi compie 39 anni. Inizia la sua carriera televisiva nell'estate del 1999 quando partecipa ai casting indetti da Striscia La Notizia per diventare Velina. A settembre, comincerà a registrare le prime puntate, in coppia con 'la mora' Elisabetta Canalis, con la quale nascerà un sincero ...