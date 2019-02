Taekwondo | Egypt Open 2019 | Vito Dell’Aquila e Laura Giacomini salgono sul terzo gradino

Taekwondo : Egypt Open - 2 bronzi per Italia : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Nella prima giornata dell' Egypt Open G2 di Taekwondo , in corso a Hurghada in Egitto, l' Italia conquista 2 medaglie di bronzo, una con Vito Dell'Aquila nella categoria -58 kg e ...

Taekwondo - Egypt Open 2019 : Vito Dell’Aquila in cerca di riscatto - tanti azzurri con ambizioni di podio : Si aprirà domani, giovedì 21 febbraio, l’Egypt Open 2019, secondo torneo di categoria G2 del calendario internazionale di Taekwondo. Saranno tredici gli azzurri in gara ad Hurghada, in Egitto, per provare a conquistare un prestigioso piazzamento e raccogliere punti preziosi nel ranking mondiale. La stella della spedizione italiana sarà Vito Dell’Aquila, ma diverse saranno le opportunità di podio per la Nazionale guidata da Claudio ...