Superbike | Bautista micidiale | Rea è battuto Capolavoro Melandri

Superbike - GP Australia 2019 : Alvaro Bautista lancia il guanto di sfida a Rea. Melandri a caccia di rivincite : 4.445 km, 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra: sono queste le caratteristiche di uno dei circuiti più affascinanti del calendario 2019 del Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Phillip Island (Australia), laddove tutto avrà inizio tra le derivate di serie in questo weekend e dove si vorrà porre fine ad un’egemonia duratura: il regno di Jonathan Rea. Il nord-irlandese è stato senza se e senza ma il dominatore della categoria nelle ...

Superbike - Mondiale 2019 : Jonathan Rea è l’ovvio favorito - ma occhio al nuovo arrivato Alvaro Bautista : Il Mondiale 2019 di Superbike è pronto al via. Il fine settimana di Phillip Island, con il Gran Premio di Australia, sancirà l’inizio ufficiale della nuova stagione. Tante novità, alcuni cambi di casacca, un unico grande favorito: Jonathan Rea. Inutile girarci attorno, il nord-irlandese della Kawasaki è pronto ad agguantare il quinto titolo iridato consecutivo, per entrare ancor più nella leggenda, staccando Carl Fogarty in vetta alla ...

Superbike - Test Phillip Island 2019 : Alvaro Bautista domina anche il Day-2 - cresce la BMW - Rea è vicino : Se la giornata di ieri poteva sembrare un caso, oggi è arrivata la conferma: Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali di Phillip Island, dove nel weekend si disputerà il Gran Premio di Australia, che darà il via al Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo ha confermato di avere già costruito un ottimo feeling con la sua Ducati, migliorando di 4 ...

Superbike - Mondiale 2019 : Ducati - una nuova moto per lanciare il guanto di sfida alla Kawasaki. Davies e Bautista sognano l’iride : “Inizia l’avventura con un nuovo motore 4 cilindri a V (1000 di cilindrata) che ci ha dato grandi soddisfazioni in motoGP e che vogliamo sfruttare anche in Superbike. Ho sempre sostenuto che i V4 sono i motori ideali per le corse e ora lo abbiamo implementato anche nella categoria riservata alle derivate di serie. Inoltre, con la distribuzione Desmo che è un nostro marchio di fabbrica. Ora, non ci rimarrà che vincere”. Sono ...

Superbike - Test Phillip Island 2019 : Alvaro Bautista domina la prima giornata davanti a Lowes e Rea : Anche se in questo fine settimana scatterà ufficialmente il Mondiale Superbike 2019, è ancora tempo di Test per la categoria dedicata alle moto derivate di serie. Sul tracciato australiano di Phillip Island, dove da venerdì prenderà il via la stagione ufficiale, si è conclusa la prima giornata di Test, contraddistinta da temperature basse e forte vento. Il nuovo arrivato della categoria, lo spagnolo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha ...

Superbike - presentata la nuova Ducati con Davies e Bautista : BERGAMO - La Ducati ha svelato i colori ufficiali della Panigale V4 R con cui affronterà il mondiale di SuperBike 2019. La presentazione è avvenuta nella sede dell'Aruba Global Cloud Data Center a ...