Super Goggia in coppa del mondo | è sua la discesa di Crans Montana

Crans Montana : Goggia Super anche nella 2ª prova : Una eccellente Sofia Goggia e' stata più' veloce anche nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di domani Crans Montana. L'azzurra ha fermato i cronometri su 1.30.02 ...

Mondiali di Sci alpino 2019 - donne : argento per Sofia Goggia nel Super Gigante : Mondiali di Sci alpino 2019, donne: argento per Sofia Goggia nel Super Gigante Non poteva sperare in un esordio migliore di questo Sofia Goggia ai Mondiali di Sci alpino di Are (Svezia). La sciatrice 26enne bergamasca, infatti, è riuscita a piazzarsi seconda nella prima gara ufficiale , conquistando la medaglia d’argento nella specialità Super Gigante. L’azzurra è stata beffata per due centesimi di secondo ...

Mondiali sci 2019 - Sofia Goggia : 'Non mi aspettavo il podio in SuperG - sono felice' : Sofia Goggia si gode la medaglia d'argento nel SuperG ai Mondiali di Are a soli due centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin. L'azzurra, reduce da una frattura al malleolo che l'ha costretta a ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - argento da fenomeno. Shiffrin fuoriclasse - grande Italia : Oggi si è disputato il SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) è incominciata la rassegna iridata e l’Italia festeggia la bella medaglia d’argento conquistata da Sofia Goggia alle spalle di Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle delle azzurre e delle atlete che si sono messe maggiormente in luce. MIKAELA Shiffrin: 10. Siamo al cospetto di un vero e proprio prodigio, la dominatrice incontrastata del Circo ...

Sofia Goggia d’argento in SuperG ai Mondiali di Aare - beffata per 2 centesimi dalla Shiffrin : Straordinaria prova dell’azzurra in una gara corta e che ha mostrato differenze infinitesimali tra le atlete di vertice

Sofia Goggia argento in SuperG ai Mondiali di sci di Svezia : Subito una medaglia per l'Italia ai Mondiali di sci ad Are in Svezia. Nel SuperG femminile, che apre la rassegna iridata, Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'argento, beffata per un soffio (appena 2") dall'americana Mikaela Shiffrin. Per lei è il quarto titolo mondiale in carriera, il primo in una disciplina veloce. Bronzo alla svizzera Suter.Per l'Italia c'è poi il 5° posto di Nadia Fanchini e il 7° di Francesca Marsaglia. ...

Mikaela Shiffrin ha vinto il Supergigante di Åre - prima gara dei Mondiali di sci - davanti a Sofia Goggia : La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante femminile di Åre, prima gara dei Mondiali di sci 2019. Shiffrin ha preceduto l’italiana Sofia Goggia di soli due centesimi al traguardo. Al terzo posto si è piazzata la svizzera Corinne Suter, distanziata

Mondiali di sci - Goggia d'argento nel Super G : oro alla Shiffrin : Sofia Goggia , ancora una volta se ce ne fosse bisogno, dimostra di essere una fuoriclasse assoluta e conquista una grande medaglia d'argento ai Mondiali di sci di Aare, in Svizzera, nel super-G. L'...

Super G. Goggia argento ad Are - vince l'americana Shiffrin : Sci. l'americana Mikaela Shiffrin si è laureata campione del mondo Super-G ad Are, in Svezia, vincendo una gara molto serrata in 1 minuto 40secondi e 89 centesimi, davanti all'italiana Sofia Goggia, +0.02, e alla svizzera Corinne Suter, 0,05,. Il SuperG è stato ...