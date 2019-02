Super-G Bansko cancellato Il maltempo vince in Bulgaria | recupero quasi impossibile

DIRETTA Super-G BANSKO / Streaming video e tv : il trionfo di Paris ai Mondiali : DIRETTA SUPER-G BANSKO Streaming video e tv: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci, favoriti e azzurri , oggi 23 febbraio, .

Cancellato il SuperG di Bansko : Il SuperG maschile valido per la Coppa del mondo di sci alpino ed in programma questa mattina a Bansko è stato Cancellato. Lo hanno deciso gli organizzatori a causa di una nevicata notturna.

Sci alpino : cancellato il Supergigante maschile di Bansko : Sci alpino: cancellato il supergigante maschile di Bansko, restano dunque solo due gare di specialità alla fine della stagione L’intensa nevicata della notte ha costretto gli organizzatori del supergigante maschie di Coppa del mondo a Bansko (Bul) a cancellare la gara in programma per oggi che non verrà recuperata. Pertanto rimangono solamente due gare di specialità alla fine della stagione: quella di Kvitfjell (Nor) di domenica ...

Sci alpino - cancellato il SuperG maschile di Bansko per una fitta nevicata : Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, originariamente era in programma a Bansko (Bulgaria) il superGigante maschile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. C’era grande attesa in casa Italia per questa gara, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la Coppa di specialità. Purtroppo il meteo infausto ha portato ad una decisione poco gradita agli atleti e agli appassionati. Una ...

Sci alpino - SuperG Bansko 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, continua il programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il superGigante di oggi, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. Per ...

Sci alpino - SuperG Bansko 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo l’esordio odierno con la vittoria in combinata di Alexis Pinturault, continua il Programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il superGigante di domani, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino già oggi ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. ...

LIVE Sci alpino - Combinata Bansko 2019 in DIRETTA : Caviezel comanda dopo il SuperG. Pinturautl Super favorito - Tonetti lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una sfida che come al solito riserverà gandi sorprese ed emozioni, anche se lo spettacolo offerto da questo format non è sempre eccelso. In gara ci sono anche le star che normalmente disertano questo tipo di gare: Hirscher e Kristoffersen, con il ...

Sci alpino - Caviezel in testa dopo il SuperG della combinata di Bansko : lo slalom definirà il podio : Tonetti a caccia del podio nella combinata di Bansko, quinto dopo il SuperG. Caviezel in testa, gran tempo di Pinturault, alle 13 lo slalom Riccardo Tonetti è il migliore degli azzurri dopo il SuperG valido come prima manche della combinata maschile di Bansko. L’azzurro, che è stato quarto ai Mondiali nella specialità, ha chiuso a 88 centesimi da Mauro Caviezel in un SuperG un po’ anomalo, poco adatto alle caratteristiche dei ...

Sci alpino - combinata maschile Bansko 2019 : Mauro Caviezel comanda dopo il SuperG - ma Pinturault ipoteca la vittoria. Tonetti in lotta per il podio : Lo svizzero Mauro Caviezel è al comando dopo il superG della combinata di Bansko. L’elvetico ha chiuso con il tempo di 1’09”08, precedendo di soli sei centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr. Entrambi sono stati molto bravi su un tracciato che ha reso la gara un gigante molto veloce e che ha messo in difficoltà molti velocisti. Terzo posto per il francese Alexis Pinturault, staccato solamente di sedici centesimi dalla ...