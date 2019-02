Stati Uniti | l' ottimismo di Trump | ' Presto l' accordo sui dazi con la Cina'

Il presidente Trump nomina Kelly Knight Craft ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu : ambasciatrice in Canada, moglie di un ricco magnate del carbone, finanziatrice del Partito repubblicano, e appassionata delle corse dei cavalli in Kentucky. E’ il profilo breve di Kelly Knight Craft , nomina ta ieri dal presidente Trump come nuova rappresentante degli Stati Uniti all’Onu, dopo che la prima scelta Dina Powell aveva rinuciato, e la sec...

Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria - gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati nel paese per le operazione di peacekeeping : La Casa Bianca ha annunciato che Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria , gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati nel paese per le operazione di peacekeeping . A dicembre il presidente Donald Trump aveva deciso il ritiro unilaterale di tutte

Stati Uniti - viaggio on the road sulle note della musica country : A Prestonsburg, il Mountain Arts Center con gli spettacoli del Kentucky Opry; il Paramount Theatre di Ashland , Appalshop, con la sua arte folk; a Butcher Hollow, Van Lear, la vecchia casa di legno ...

Mosca-Washington - Putin alza la voce : "Punteremo le armi contro gli Stati Uniti" : Il ruggito di Putin . 'Se gli Stati Uniti piazzeranno i loro razzi a corto e medio raggio in Europa, la Russia risponderà immediatamente'. È così che la Russia ha voluto mettere in guardia i Paesi ...

L'Alfa Romeo negli Stati Uniti - una storia di gioie e dolori : «Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi levo il cappello», diceva Henry Ford alla fine degli anni Trenta, mostrando un rispetto e un'ammirazione per l'ingegneria italiana che in quegli anni non era affatto scontato, soprattutto da parte dell'imprenditore che aveva praticamente inventato la linea di montaggio. La storia del marchio milanese negli Stati Uniti, può essere anche riassunta in questa frase, cioè un grandissimo potenziale che però resta ...