Spoiler La porta rossa | episodi 5 e 6 | Piras si suicida

(Di sabato 23 febbraio 2019) Mercoledì 27 febbraio verrà trasmesso su Rai 2 il terzo appuntamento della serie televisiva 'La2', che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e la bella Gabriella Pession. La fiction sta ottenendo un buon successo per ciò che concerne gli ascolti. Per quel che riguarda invece le trame, nelle scorse puntate Vanessa ha spiegato alla magistratura di avere il dono di parlare con i defunti e dunque anche con il commissario Cagliostro. Glidel quintoo de La2, in onda mercoledì 27 febbraio, rivelano che le dichiarazioni fatte al processo da Vanessa non sono passate inosservate e tali rivelazioni finiranno per colpire Patrizia Durante. Quest'ultima chiede alla Rosic di parlare con Raffaele, il figlio scomparso, per conoscere la verità, ma Vanessa deve fare i conti con un retroscena inaspettato.Federico rivela il suo segreto: le indagini di ...