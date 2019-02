Specialisti e associazioni a confronto sulle malattie rare

meteoweb.eu

(Di sabato 23 febbraio 2019) Un congresso per approfondire la tematica delleche, secondo i dati a disposizione dell’Osservatorio(Omar), ogni anno in Italia fanno regist19mila nuovi casi. Lo ha organizzato, in occasione della dodicesima giornata mondiale dedicata proprio alle, l’unità operativa di Genetica e biologia dello sviluppo dell’Aou di Sassari, diretta dal professor Andrea Montella. Quest’anno il titolo dell’incontro che si terrà il 1 marzo, a partire dalle ore 9 nell’aula magna della Facoltà di Medicina in viale San Pietro, sarà “: focus su Mucopolisaccaridosi”.Le mucopolisaccaridosi sono un gruppo dimetaboliche causate da deficit di enzimi specifici. Questo gruppo diè classificato nel gruppo delleda accumulo lisosomiale. Si riconoscono tre sindromi principali che rappresentano ...