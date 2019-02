Sparò a ladri - Salvini incontra in carcere imprenditore condannato - Anm : vicepremier delegittima la magistratura : E' polemica per la visita in carcere a Piacenza di Matteo Salvini ad Angelo Peveri , l'imprenditore condannato, insieme a un suo dipendente, per il tentato omicidio di uno dei tre romeni che furono ...

Sparò a ladri - Salvini incontra in carcere imprenditore condannato | Anm : così delegittima magistratura : Il vicepremier: "Pronto ad andare dal presidente Mattarella". La condanna di Angelo Peveri per tentato omicidio è stata di recente confermata in Cassazione

Sparò a ladri - Salvini : "persona perbene" : 18.58 "Ho trovato una persona per bene. La sensazione che qualcosa non è giusto e non funzioni. Che sia in galera un imprenditore che si è difeso dopo cento furti e rapine e sia fuori un rapinatore in attesa di un risarcimento dei danni significa che bisogna cambiare presto e bene le leggi. Cercheremo di fare di tutto perché stia in galera il meno possibile". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver visitato, in carcere a ...

Sparò ai ladri durante un furto : imprenditore condannato a 4 anni e 6 mesi per tentato omicidio : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per Angelo Pevri, imprenditore piacentino che nel 2011 Sparò a tre ladri che avevano tentato un furto di gasolio nel suo cantiere, ferendone gravemente uno.Continua a leggere

Piacenza - Sparò ai ladri : la Cassazione conferma la condanna per tentato omicidio : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentato omicidio nei confronti di un imprenditore piacentino, imputato per tentato omicidio, che, la notte del 6 ottobre del 2011, sparò con un ...