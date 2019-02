Spalletti | «Abbiamo dimostrato di non dipendere solo da Icardi»

Spalletti : “Abbiamo giocato da squadra” : Luciano Spalletti intervistato nel post partita di Parma-Inter rilascia le seguenti dichiarazioni.Come è scattata la scintilla dell’Inter?“Abbiamo delle potenzialità per sopperire alle difficoltà del momento. E’ chiaro che in alcuni momenti quello che ci vogliono far credere sulla pesantezza del vincere a volte non lo sopportiamo. Dobbiamo mettere nei contenuti della partita le nostre caratteristiche, a volte sembra una cosa ...

Inter - Spalletti : "Siamo intimoriti - non abbiamo un carattere forte" : Luciano Spalletti deluso dopo la sconfitta contro il Bologna : "Mi hanno infastidito un paio di cose, siamo intimoriti e non sembriamo avere un carattere forte come quello dello club". Il tecnico dell ...

Inter - Spalletti : "Siamo intimoriti - non abbiamo carattere forte" : Luciano Spalletti logicamente deluso dopo la sconfitta contro il Bologna : "Mi hanno infastidito un paio di cose, siamo intimoriti e non sembriamo avere un carattere forte come quello dello club. Poi ...

Inter - Marotta : “Conte? Abbiamo fiducia in Spalletti” : ‘Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui’. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta prima della gara di Coppa Italia contro la Lazio, allontanate dunque le voci su Antonio Conte. ‘Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo ...

Spalletti : “E’ mancata la maturità… abbiamo sprecato troppo” : Luciano Spalletti sapeva bene che il primo ostacolo dell’anno sarebbe stato molto duro, sopratutto quando il primo ostacolo è il Sassuolo di De Zerbi.«Siamo ambiziosi ma dobbiamo essere quasi al massimo delle nostre opportunità, contro il Sassuolo e fino alla fine, se vogliamo mantenere la nostra posizione in classifica », aveva detto venerdì ad Appiano. E il pareggio davanti ai bambini di San Siro, primo di sempre con il Sassuolo e primo ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Abbiamo perso troppi palloni” : Inter-Sassuolo 0-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro il Sassuolo: “E’ stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho […] L'articolo Inter-Sassuolo, Spalletti: “Abbiamo perso ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan dimostrerà a tutti perché l'abbiamo preso' : APPIANO GENTILE - Finalmente si gioca. Anche se San Siro sarà scaldato solo dagli 11.500 ragazzi delle scuole calcio ammessi nell'impianto, chiuso invece al resto dei tifosi per i tristi fatti che ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale - abbiamo un grande gruppo. Sulla Juve e Nainggolan...' : Luciano Spalletti , allenatore dell' Inter , ha analizzato il successo sul campo dell'Empoli ai microfoni di Sky Sport : 'Se non affronti le partite con la mentalità giusta diventano pericolose. All'inizio non siamo stati brillanti, nel secondo tempo siamo andati meglio, loro avevano speso tanto, dunque abbiamo ...