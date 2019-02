Un primo sguardo allo Smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...

Samsung Fold : presentato il primo Smartphone pieghevole… e Microsoft? : Molti di voi sapranno già che, durante la serata di ieri, Samsung ha svelato il primo vero smartphone pieghevole dotato di tre display e non si tratta di un semplice concept o prototipo ma di un device che verrà realmente messo in commercio a fine aprile. Ci sono aspetti negativi e positivi su questo innovativo prodotto su cui l’azienda coreana ha deciso di investire molte delle sue risorse. Innanzitutto è da applaudire la cerniera di ...

Smartphone Samsung : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vedremo i migliori Smartphone Samsung per fascia di prezzo, dalla gamma più bassa del mercato fino alla gamma alta, in quanto l’azienda coreana è presente in tutte le fasce di leggi di più...

Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio: HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone pieghevole Huawei risponde al Samsung Galaxy Fold - più sorprese : Al Samsung Galaxy Fold risponderà presto lo Smartphone pieghevole Huawei, di cui non si conosce ancora il nome commerciale. Il dispositivo dovrebbe essere presentato il 24 febbraio alle ore 14, in quel di Barcellona, nel salone del MWC 2019. Come riportato da 'gizchina.com', lo ha ribadito anche Yu Chengdong, CEO della divisione consumer business del brand cinese, affermando che il device, sarà compatibile con il 5G, avrà un display pieghevole, ...

Samsung Galaxy S10 e Galaxy Fold : svelata la nuova generazione di Smartphone - in Italia dall’8 marzo : Nella giornata di ieri abbiamo visto come Xiaomi ha ufficialmente aperto il sipario sul nuovo smartphone di punta Mi 9, composto da tre diversi modelli. Ma la giornata di ieri era particolarmente attesa da milioni di appassionati di tecnologia mobile per un altro evento atteso ormai da mesi. Parliamo dell’evento Unpacked 2019, organizzato da Samsung Electronics per svelare al mondo la nuova generazione dei suoi smartphone di punta. Negli ...

Samsung Fold : presentato il primo Smartphone pieghevole… e Microsoft? : Molti di voi sapranno già che, durante la serata di ieri, Samsung ha svelato il primo vero smartphone pieghevole dotato di tre display e non si tratta di un semplice concept o prototipo ma di un device che verrà realmente messo in commercio a fine aprile. Ci sono aspetti negativi e positivi su questo innovativo prodotto su cui l’azienda coreana ha deciso di investire molte delle sue risorse. Innanzitutto è da applaudire la cerniera di ...

Nuovi Samsung Galaxy S10 - ma la novità è lo Smartphone pieghevole : Anche quest’anno, qualche giorno prima del Mobile World Congress, Samsung ha presentato la sua line-up di smartphone top di gamma per il 2019 e, da San Francisco in live streaming in tutto il mondo sono stati presentati i Nuovi Galaxy S10, quelli del decennale della linea Galaxy e, di conseguenza, d

Samsung : presentato lo Smartphone con lo schermo pieghevole : E' stato presentato ieri ufficialmente da Kwon Oh-Hyun, CEO della Samsung, in una serie di eventi organizzati in simultanea a San Francisco (Stati Uniti), a Seul (Corea del Sud) e a Londra (Inghilterra), il primo smartphone con schermo pieghevole: l'innovativo e rivoluzionario "Samsung Galaxy Fold". Si tratta di una vera e propria rivoluzione tecnologica, cominciata quando già la Samsung aveva fatto parlare di sè per il nuovo dispositivo Samsung ...

Samsung Galaxy S10 : ecco i nuovi Smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro

Samsung ha presentato il Galaxy S10 e lo Smartphone pieghevole Fold : L’attesa per conoscere i nuovi prodotti Samsung è terminata, ieri sera hanno fatto il loro esordio gli smartphone Galaxy S10, S10+ e S10e e lo smartwatch Galaxy Watch Active, passati un po’ in secondo piano rispetto al protagonista più atteso, il Galaxy Fold. Finalmente si sa tutto dello smartphone pieghevole di cui si è parlato a lungo, che si era intravisto a fine 2018 e in un video istituzionale che sta passando in TV da qualche ...

Samsung ha venduto 2 miliardi di Smartphone Galaxy in tutto il mondo : Nella serata del Samsung Galaxy UNPACKED 2019 abbiamo conosciuto tanti nuovi prodotti e non poteva mancare un po' di autocelebrazione. L'articolo Samsung ha venduto 2 miliardi di smartphone Galaxy in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold - lo Smartphone che si piega : Samsung Electronics ha presentato l’attesissimo Galaxy Fold, il suo primo dispositivo pieghevole che crea una nuova categoria di prodotto. Galaxy Fold presenta il primo display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si piega come la copertina di un libro. Grazie alle sue dimensioni Galaxy Fold introduce un nuovo e potente modo per lavorare in multitasking, guardare video, giocare e altro ancora… Lo smartphone pieghevole, arriverà nei ...

Samsung ha presentato il primo Smartphone pieghevole - e l'S10 - : Alla fine la novità c'è stata. Anzi due. Il timore che lo spot ' sfuggito ' a Samsung su una tv norvegese avesse rovinato la festa organizzata a Londra per il lancio dell'S10 svelando in anticipo le ...