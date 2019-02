Slittino | Coppa del Mondo Sochi 2019 | Natalie Geisenberger chiude in bellezza e centra la

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : sorpresa Denisev/Antonov in casa - Eggert/Benecken in trionfo : Si è aperto con il doppio l’ultimo week-end per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. A Sochi, in terra russa, dove si sono disputati i Giochi Olimpici del 2014, trionfano a sorpresa i padroni di casa Aleksandr Denisev e Vladislav Antonov, grazie ad una rimonta d’autore nella seconda manche. Per loro è il primo successo nel massimo circuito internazionale. Temperature alte, difficile scegliere il set-up ...

Slittino – Nagler e Malleier qualificati per la Coppa del Mondo grazie al quarto posto in Nation’s Cup : Nagler e Malleier, quarto tempo nel doppio di Nation’s Cup: qualificati alla gara di Coppa del Mondo Il lungo weekend di Sochi, ultima tappa di Coppa del Mondo di Slittino artificiale, è partito con le tre prove di Nation’s Cup. Non c’erano azzurri al via nel singolo maschile e nel singolo femminile, mentre nel doppio hanno gareggiato Ivan Nagler e Fabian Malleier, che hanno chiuso al quarto posto con il tempo di ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : in Russia si assegnano le sfere di cristallo. Che battaglia tra gli uomini : Ancora tutto relativamente aperto: nel week-end si assegnano le sfere di cristallo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino. Il massimo circuito internazionale va in scena a Sochi, dove oltre alle prove tradizionali si svolgeranno anche le sprint ed il team relay a concludere la rassegna. Nessuna classifica è già matematicamente chiusa. Lo spettacolo più grande è però atteso sicuramente nel singolo maschile. Sono addirittura in quattro ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Umhausen 2019 : Evelin Lanthaler vince anche la sua nona gara stagionale! : Si è chiusa oggi la Coppa del Mondo di Slittino naturale con la tappa di Umhausen, che ha certificato il trionfo dell’Italia in due delle tre classifiche generali, con la nostra Evelin Lanthaler che ha messo il punto esclamativo ad una stagione insuperabile, nella quale ha vinto tutte le gare disputate, ovvero le sette tappe di Coppa del Mondo, i Mondiali ed i Campionati Italiani Assoluti. Di seguito tutti i risultati odierni: SINGOLO ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Vatra Dornei 2019 : arrivano i trionfi di Lanthaler e di Pigneter/Clara : Una giornata trionfale per i colori azzurri nella tappa di Coppa del Mondo a Vatra Domei (Romania). arrivano infatti i successi finali, in Coppa del Mondo di Slittino naturale, firmati da Evelin Lanthaler nel singolo femminile e da Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio maschile. L’azzurra ha centrato il sesto successo in sei gare in una competizione letteralmente dominata in lungo e in largo. Una striscia vincente che dovrebbe ...

Slittino : Italia vince gara a squadre mista in coppa e 2/o storico titolo europeo a Oberhof : ... sulla loro pista, va al di là di ogni immaginazione, anche perché oggi la gara non era valida soltanto come tappa di coppa del mondo, ma anche per i campionati europei. Gli azzurri, dunque, vincono ...

Coppa del Mondo Slittino – Euforia azzurra! La gioia di Lanthaler - Pigneter e Clara : “felicissimi - trionfo pazzesco” : Euforia nelle dichiarazioni degli azzurri dopo la vittoria della Coppa del Mondo di Slittino: le parole di Lanthaler, Pigneter e Clara Le dichiarazioni degli azzurri di Slittino naturale che hanno vinto la Coppa del Mondo con una gara d’anticipo, Evelin Lanthaler nel singolo femminile, Patrick Pigneter e Florian Clara nel doppio. Evelin Lanthaler: “Qui a Vatra Dornei abbiamo trovato una pista molto irregolare, per il mio stile ...

Slittino - Pigneter e Clara conquistano la Coppa del Mondo nel doppio : azzurri padroni assoluti della specialità : La coppia azzurra conquista la decima Coppa del Mondo della loro carriera nel doppio di Slittino naturale Ancora loro, sempre loro. Patrick Pigneter e Florian Clara conquistano la decima Coppa del Mondo della loro carriera nel doppio di Slittino naturale. Gli azzurri, freschi del titolo mondiale vinto a Latzfons una settimana fa, si confermano i padroni assoluti della specialità con il quarto successo in sei gare stagionali e con una tappa ...

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo - Lanthaler da favola : il titolo è suo con una gara d’anticipo! : Super rimonta, Lanthaler trionfa anche a Vantra Dornei: la Coppa del Mondo è sua con una gara di anticipo Evelin Lanthaler ricorderà a vita questo 2019. Appena una settimana dopo aver conquistato il secondo titolo mondiale della sua carriera trionfando sulla pista di casa, a Latzfons, fa sua anche la Coppa del Mondo di singolo femminile con una tappa di anticipo rispetto alla fine. A Vatra Dornei, in Romania, l’azzurra centra il ...

Slittino - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Natalie Geisenberger vince e chiude la pratica - di nuovo quarta una super Andrea Voetter : Un digiuno che durava da tre gare, addirittura cinque se si contano quelle classiche. Natalie Geisenberger torna alla vittoria nella Coppa del Mondo di Slittino: la campionessa olimpica lo fa in casa, in quel di Oberhof, andando ad aggiungere alla propria immensa collezione l’ennesima medaglia d’oro, quella di campionessa d’Europa (quarta volta in carriera). Una campionessa unica che sta riscrivendo ogni record per quanto ...

Slittino – Coppa del Mondo - Voetter ad un passo dal podio a Calgary : Voetter da applausi a Oberhof: chiude quarta a 43 millesimi dal podio e sfiora la medaglia agli Europei Tra le giganti tedesche c’è lei, Andrea Voetter. A Oberhof, nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino artificiale, l’azzurra chiude al quarto posto nel singolo femminile eguagliando così il suo miglior risultato in carriera già ottenuto in questa stagione a Calgary. E stavolta va ancora più vicina al podio che ...

Slittino – Coppa del Mondo : Rieder/Kainzwaldner ottavi nel doppio di Oberhof : Rieder/Kainzwaldner, gran rimonta nella seconda manche: sono ottavi nel doppio a Oberhof Buon ottavo posto per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio di Slittino artificiale nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof. I due azzurri hanno rimontato ben quattro posizioni nella seconda manche, quando hanno stabilito il quinto tempo migliorandosi di quasi un decimo e finendo a 826 millesimi dai tedeschi Wendl e Arlt. Non possono ancora ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Doppietta russa a Oberhof! Pavlichenko vince l’oro europeo davanti a Repilov e riapre i discorsi in classifica : Semen Pavlichenko completa la gara perfetta (soprattutto la seconda manche) e vince con pieno merito la penultima tappa stagionale di Oberhof (Germania) della Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 che per l’occasione valeva anche come Campionato europeo. Il russo, quindi, si mette al collo la medaglia d’oro continentale, beffando il proprio connazionale Roman Repilov (che aveva chiuso davanti a tutti la prima discesa) per appena 44 ...