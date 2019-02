Silvia Toffanin incontrollabile a Verissimo | fiume di lacrime per Fernanda Lessa

Fernanda Lessa commuove Silvia Toffanin a Verissimo : «Dopo la morte di mio figlio sono entrata nel tunnel della droga» : Dalla dipendenza dall'alcol e dalla droga alla tragica morte del figlio: Fernanda Lessa, ospite di "Verissimo", confessa il suo passato e i motivi dietro la lontananza dai...

Verissimo - Fernanda Lessa sconvolge Silvia Toffanin : "Rovinata dalla droga - come ho perso un figlio" : Fernanda Lessa, ospite in esclusiva, domani 23 febbraio a Verissimo su Canale 5 da Silvia Tofanin, si racconta in un’intensa intervista, dopo anni di lontananza dalle scene televisive. "Una persona felice non ha bisogno della droga per tappare i buchi, ma io non lo ero”, dice. Alla Toffanin l’ex mod

Verissimo - Fernanda Lessa sconvolge Silvia Toffanin : 'Rovinata dalla droga - come ho perso un figlio' : Fernanda Lessa , ospite in esclusiva, domani 23 febbraio a Verissimo su Canale 5 da Silvia Tofanin , si racconta in un'intensa intervista, dopo anni di lontananza dalle scene televisive. 'Una persona ...

Silvia Toffanin - Fausto Brizzi rompe il silenzio a Verissimo : Fausto Brizzi rompe il silenzio e si confessa per la prima volta nello studio di Verissimo rilasciando una lunga intervista a Silvia Toffanin. Dopo le accuse di molestie sessuali, tanti “no comment” e le indagini degli inquirenti, il noto regista ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. “Bisogna sempre e comunque mantenere l’ironia perché ti salva – ha confessato Brizzi, che è stato recentemente assolto da tutte le ...

Silvia Toffanin - Fausto Brizzi rompe il silenzio : Fausto Brizzi rompe il silenzio e si confessa per la prima volta nello studio di Verissimo rilasciando una lunga intervista a Silvia Toffanin. Dopo le accuse di molestie sessuali, tanti “no comment” e le indagini degli inquirenti, il noto regista ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. “Bisogna sempre e comunque mantenere l’ironia perché ti salva – ha confessato Brizzi, che è stato recentemente assolto da tutte le ...

Silvia Toffanin fa un annuncio alla fine della puntata di Verissimo : Verissimo, puntata di oggi: Silvia Toffanin svela il primo ospite di sabato prossimo puntata in parte dedicata al Festival di Sanremo 2019 quella di Verissimo di oggi, sabato 16 febbraio, al termine della quale la padrona di casa Silvia Toffanin ha svelato una piccola anticipazione sulla prossima puntata, in onda il 23 febbraio. Dopo l’esibizione di Anna Tatangelo, che ha riproposto il brano ‘Le nostre anime di notte’ con il ...

Verissimo - Laura Chiatti in lacrime da Silvia Toffanin : il suo dramma familiare : Ha pianto Laura Chiatti durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. L'attrice, che ha promosso il suo nuovo film, Un'avventura, ha parlato poi della sua vita privata e in particolare del suo anno difficile. La Chiatti infatti ha dovuto affrontare la malattia del marito Marco B

Silvia Toffanin e Ilary Blasi shopping per le vie di Milano : Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di “Passaparola”, programma di successo condotto da Gerry Scotti e poi hanno fatto carriera sul piccolo schermo. La Toffanin e la Blasi sono state fotografate dal settimanale “Chi” mentre passeggiano a Milano, mentre si dedicano a una sessione di shopping. Ilary e Silvia poi ...

Amanda Lear stupisce Silvia Toffanin : le sue parole a Verissimo : Verissimo: Toffanin sorpresa dalla forza di volontà di Amanda Lear E’ appena finita una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che ha intervistato Silvia Toffanin, tra i quali Amanda Lear. Quest’ultima, in questa circostanza, ha parlato della sua vita, del suo lavoro, dei suoi amori e dei suoi progetti futuri. Ma sul finire dell’intervista la conduttrice ha voluto parlare con la popolare artista di origini francesi della ...

Ilary Blasi e Silvia Toffanin amiche inseparabili : shopping a Milano e selfie con gli ammiratori : Si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e poi Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di...

Verissimo - Matilde Brandi in lacrime : il crollo emotivo di Silvia Toffanin : A Verissimo Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della malattia della madre, colpita da un decennio da Alzheimer. Un dramma per la soubrette: “È una malattia devastante, una malattia maledetta. Non c’è una cura, solo dei farmaci palliativi”, ha dichiarato tra le lacrime la Brandi. “Mia madr

Verissimo : Matilde Brandi : “Mia madre è malata”. Silvia Toffanin si commuove e ripensa alla nonna : Matilde Brandi racconta la malattia della madre: Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo A Verissimo Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della malattia della madre. Giuseppina, 86 anni, è malata da un... L'articolo Verissimo: Matilde Brandi: “Mia madre è malata”. Silvia Toffanin si commuove e ripensa alla nonna proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Silvia Toffanin fa una strana rivelazione a Verissimo : “Ho fatto…” : Verissimo: Silvia Toffanin fa una rivelazione particolare durante un’intervista Ha fatto una buffa rivelazione oggi Silvia Toffanin a Verissimo, durante l’ospitata di Rocío Muñoz Morales. La dolce metà di Raoul Bova, lo ricordiamo, è diventata mamma di Alma all’inizio di novembre 2018. E proprio sul secondo parto della donna (già mamma di Luna) Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda oggi ha fatto una ...

Verissimo - Al Bano Carrisi è tornato con Romina Power? Bomba da Silvia Toffanin : Dopo il grande successo di 55 passi nel sole, il gossip su Al Bano Carrisi impazzava, ancora una volta: è tornato con Romina Power, presente sul palco dello show di Canale 5 mentre Loredana Lecciso era assente? La risposta la dà proprio Al Bano, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo: assolutam