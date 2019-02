Sicilia | libri di testo per le famiglie a basso reddito | domande entro il 22 marzo

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) La Regioneha reso note le procedure per richiedere il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita deidi, destinato agli studenti meno abbienti di scuole secondarie statali e paritarie di primo e secondo grado.Requisiti necessari Requisito fondamentale per la valutazione economica delledestinatarie è il possesso di un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 10.632,94 come stabilito dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013. L' attestazione Isee, ottenuta inoltrando richiesta all' INPS tramite Caf, Comuni o attraverso il proprio codice Pin, sarà ritenuta in regola ai fini della domanda, se in corso di validità pertanto rilasciata dopo il 15 gennaio 2019 e se priva di omissioni o difformità.Modalità di presentazione e scadenza Ledovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo scaricabile ...