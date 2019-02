Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ | la Rai deve puntare alla qualità Non a rincorrere lo share

Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ - non serve essere politicamente corretti per dire no : La prima domanda che sorge spontanea dopo l’esclusione del cantante Sfera Ebbasta dal programma televisivo Rai The Voice è una: come potevano i produttori e autori della società Fremantle pensare che un nome simile sarebbe stato accettato dalla Rai? Come poteva lo stesso Carlo Freccero, direttore di Rai Due, credere che sarebbe passato? E ancora prima: com’è possibile che a una società guidata persone di livello, vedi Lorenzo Mieli, ...

Sfera Ebbasta escluso da The Voice/ Il manager : 'Scorretti. Prenderemo provvedimenti' : Sfera Ebbasta escluso da The Voice of Italy. Il manager del trapper, Shablo, parla all'Ansa: 'Scorretti. Prenderemo provvedimenti'

The Voice - il manager Shablo contro l’esclusione di Sfera Ebbasta : «Motivazione pretestuosa - mi riservo provvedimenti» : Sfera Ebbasta, Shablo L’esclusione di Sfera Ebbasta dalla giuria di The Voice? Dettata da una “motivazione pretestuosa e non reale“. Shablo, manager del trapper milanese, getta benzina sul fuoco. La vera incognita – lo avevamo scritto – ora è lui. Dopo l’intervento dell’AD Rai Salini sul cast del talent in programma su Rai2, il produttore ha infatti usato toni polemici per commentare la vicenda e si è ...

The Voice - manager Sfera Ebbasta : "Escluso da Rai con motivazione pretestuosa e non reale" : "Resto sorpreso ed amareggiato di fronte a questi atteggiamenti e vedo un solo comportamento politicamente scorretto. Mi riservo di prendere quindi i legittimi provvedimenti a tutela dell'artista che rappresento". Questo il sunto delle dichiarazioni rilasciate all'Ansa da Shablo, manager e produttore di Sfera Ebbasta, in merito allo stop alla presenza in giuria del trapper da parte dell'ad Rai Fabrizio Salini. Di seguito la dichiarazione ...

The Voice e il caso Sfera Ebbasta, Parla l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: la situazione, ultime news Continua a imperversare il caso The Voice. Il programma che dovrebbe partire il 16 aprile su Rai Due (il condizionale è d'obbligo visti gli ostacoli degli ultimi giorni in cui si è sfilata anche la casa di produzione

The Voice 2019 - no della Rai a Sfera Ebbasta. Fremantle lascia - Tombolini c’è. L’incognita è Shablo! : Sfera Ebbasta In Rai è scoppiato il caso The Voice. Lo show musicale di Rai 2, al via ad aprile con la conduzione di Simona Ventura, aveva individuato in Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta l’inedito quartetto di coach al quale affidare le sorti di un talent alla ricerca di nuovo slancio. Dai piani alti di Viale Mazzini, però, hanno fin da subito storto il naso sulla scelta dei coach, di fatto mai ufficializzati. La ...

Tragedia Corinaldo : “L’ultima carezza alla mia Asia - morta al concerto di Sfera Ebbasta” : Luca Nasoni è il padre della 14enne finita schiacciata nella calca alla discoteca Lanterna Azzurra: "Era la seconda volta che andava a ballare con gli amici". Con lei, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, sono morti altri quattro minorenni e una donna, madre di quattro figli.Continua a leggere

Dopo lo stop a Sfera Ebbasta in giuria da parte dell'ad Rai Fabrizio Salini, è ufficiale anche il forfait della società di produzione Fremantle, che si sfila da The Voice of Italy. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha commentato così la situazione:Troveremo al più presto un sostituto per Sfera Ebbasta. Pensavo che la Rai fosse pronta a giustificare il politicamente scorretto in musica. Non è così.

Sfera Ebbasta: altezza, età e carriera, chi è il trapper Chi è Sfera Ebbasta e carriera Nella giornata di ieri 7 dicembre 2018 il trapper Sfera Ebbasta doveva tenere un suo concerto in una discoteca a Corinaldo in provincia di Ancona. L' evento è stato purtroppo annullato a causa di una tragedia. Le prime ricostruzioni infatti dicono che qualcuno ha spruzzato uno spray al peperoncino innescando il caos totale. Sulla vicenda sono in corso

The Voice - Freccero : "Si farà. Vero l'ok su Sfera Ebbasta - ma ha prevalso il politicamente corretto" : Il direttore di Rai 2 rompe il silenzio dopo le voci che parlavano della cancellazione del talent e chiarisce l'intera...

The Voice : la Rai boccia Sfera Ebbasta. Mistero sul quarto giudice : The Voice of Italy continua ad essere il talent musicale più complicato da far partire, gestire e valorizzare di tutti i programmi Rai. Questa sembrava essere l’occasione buona, con una conduttrice rodata e di punta come Simona Ventura ad assumerne il comando, un nuovo direttore di Rai2 (Carlo Freccero) molto propositivo in merito e 4 giudici che avevano fatto discutere fin dalla loro nomina: Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Morgan, Elettra ...

The Voice 2019 - la Rai non vuole Sfera Ebbasta nella giuria provocando le ire della Fremantle : Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, non vuole Sfera Ebbasta nella giuria di The Voice 2019, provocando tensioni con la casa di produzione Fremantle

The Voice - polemiche per l'eventuale partecipazione di Sfera Ebbasta : The Voice of Italy non è ancora cominciato e già si è scatenata una polemica non da poco: Sfera Ebbasta, uno dei quattro giudici, potrebbe far saltare il banco. Il nome del trapper di Cisinello Balsamo non piace ai vertici Rai, in particolar modo sarebbe nata una vera e propria "sollevazione popolare" guidata dai parenti delle vittime della discoteca di Corinaldo. Queste polemiche hanno fatto sì che l’Ad Francesco Salini ponesse il veto sulla ...

La Rai non vuole Sfera Ebbasta tra i giudici di "The Voice". E Fremantle se ne va : Gué Pequeno, Morgan, Elettra Lamborghini. Sono i giudici, ormai certi, di The Voice of Italy, il talent canoro prodotto da Fremantle e Talpa Media Italia, che inizierà su Rai2 il 16 aprile. Ne manca, ...