Serie tv Netflix cancellate e rinnovate nel 2019 | calendario completo

Suburra 2 la Serie : l'attesa è finita - da domani su Netflix la seconda stagione : l'attesa per Suburra 2 la serie è finita. Inizia infatti domani, 22 febbraio, la seconda stagione targata Netflix che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Il cast sarà più o meno lo stesso. Torneranno Aureliano, Spadino e Lele ma ci saranno anche dei personaggi nuovi pronti a mettere scompiglio nella lotta alla conquista di Roma e del litorale. La serie, girata per lo più a Roma e dintorni e ispirata al romanzo omonimo di Giancarlo de ...

The Haunting of Hill House 2 ci sarà - la Serie antologica rinnovata da Netflix si sposta a Bly Manor : The Haunting of Hill House 2 sarà presto su Netflix: la piattaforma ha annunciato il rinnovo della serie horror per una seconda stagione, dopo il successo della prima. Sempre più negli ultimi mesi Netflix si sta specializzando in produzioni di genere horror e paranormale, sia con film originali come Hush, The Ritual, Bird Box, sia con serie come Stranger Things e The Haunting of Hill House. Sebbene la conclusione della prima stagione ...

Russian Doll - la nuova Serie Netflix è un loop temporale che insegna a vivere : Avere un brutto carattere mantiene giovani. Essere una persona è “un fottuto incubo”. La vita è un’assassina. In sintesi è su questi tre concetti fondamentali che si basa Russian Doll, serie ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland e diffusa su Netflix dal primo febbraio con una prima stagione di otto episodi. Quando è stata annunciata, Russian Doll lasciava intravedere un alto rischio di delusione: nel video promo una matrioska ...

5 problemi delle Serie tv Marvel-Netflix : La discontinuitàLe lungagginiI nemiciThe DefendersIl contestoQuando la serie televisiva Daredevil fece il suo debutto nel 2015 su Netflix l’effetto che provocò fu sicuramente positivo: sfruttando la popolarità del Marvel Cinematic Universe (ma non facendovi propriamente parte), ma con un twist più dark e profondo, quel titolo fece avvicinare molti spettatori alla piattaforma di streaming e promise di dare vita a un nuovo mondo narrativo su ...

Suburra : "una Serie amata anche in Vietnam" per Netflix. I temi della conferenza stampa della seconda stagione : Dopo lo scarso riscontro dei primi due episodi della prima stagione su Rai 2 con lo spostamento, anticipato da TvBlog, nella seconda serata di lunedì dal 4 marzo, Suburra ritorna nel suo luogo più naturale, Netflix la piattaforma che l'ha lanciata nel 2017 come prima serie originale italiana. Venerdì 22 febbraio sarà rilasciata la seconda stagione, non solo in Italia ma in tutti i paesi in cui la piattaforma è presente. Suburra 2 la ...

La Formula 1 arriva su Netflix : dall’8 marzo la Serie “Drive to Survive” : Netflix ha annunciato oggi i dettagli della sua serie sulla Formula 1 che sarà lanciata sulla piattaforma di streaming il prossimo 8 marzo. “Formula 1: Drive to Survive” sarà una serie di 10 episodi, la prima a dare accesso esclusivo alla più grande competizione automobilistica del mondo. Dai creatori di Senna e Amy, questa serie […] L'articolo La Formula 1 arriva su Netflix: dall’8 marzo la serie “Drive to ...

Netflix cancella The Punisher e Jessica Jones : chiusa l'era delle Serie Marvel della piattaforma : Adesso è ufficiale Netflix cancella sia The Punisher che Jessica Jones, che ha ancora un'intera terza stagione da trasmettere, chiudendo così l'era delle serie Marvel sulla piattaforma. Il mondo dello streaming, soprattutto negli Stati Uniti, è profondamente cambiato da quando nel 2013 Marvel e Netflix annunciarono l'accordo per lo sviluppo di 4 serie più una miniserie dedicata ai Difensori, cui poi si è aggiunto The Punisher.Nel frattempo la ...

Cast e personaggi di The Umbrella Academy - la Serie Netflix dal fumetto dell’ex dei My Chemical Romance : Cast e personaggi di The Umbrella Academy sono su Netflix a partire dal 15 febbraio. La serie è basata sull'omonimo fumetto cult scritto da Gerard Way, ex frontman dei My Chemical Romance e racconta la storia di una bizzarra famiglia di supereroi. In realtà la vicenda inizia nel 1989 quando 43 donne in tutto il mondo partoriscono improvvisamente lo stesso giorno. Peccato che nessuna di loro fosse incinta. L'eccentrico miliardario Sir Reginald ...