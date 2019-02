Serie C girone B | i risultati della 28giornata | vince ancora il Pordenone | bene il Monza

Risultati Serie C diretta live : il turno prende il via con il Girone B : Risultati Serie C diretta live – Si torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie C, il torneo è entrato ormai nella fase importante e sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si inizia con il Girone B, match davanti al pubblico amico per il Gubbio contro il Feralpisalò, stesso discorso per il Sudtirol contro il Rimini. La Triestina affronta il Renate, trasferta insidiosa per il ...

Serie A - il bilancio del girone d’andata : meno violenze e più spettatori : Nelle ultime settimane il calcio italiano ha dovuto fare i conti con spiacevoli episodi ma adesso è emerso un dato interessante riguardante le partite. meno incidenti, meno forze dell’ordine impiegate e più spettatori in Serie A: è questo il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) dopo il girone di andata dei campionati di Calcio professionistici 2018/2019. ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : così andò nel girone d'andata - diretta gol live score 23giornata : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, previste oggi sabato 9 febbraio 2019, anticipi della 23giornata.

Serie C Girone A - arbitri e programma della 25/a giornata : Olbia e Cuneo in sfida : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

Serie C Girone A - arbitri e programma della 25/a giornata 9-10 febbraio : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

Video/ Olbia-Pontedera - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - 24giornata - : Video Olbia-Pontedera , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie C girone A.

Video/ Pistoiese-Entella - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - 24giornata - : Video Pistoiese-Entella , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie C girone A.

DIRETTA GOL Serie D Girone I - risultati in tempo reale 22/a giornata : spicca Turris-Bari : Questo pomeriggio in campo la Serie D Girone I con nove gare davvero entusiasmanti: tra tutte spicca il big match della ventiduesima giornata Turris-Bari. Occhio anche alle sfide salvezza Palmese-Nocerina e Città di Messina-Roccella. Il Rotonda, cenerentola del raggruppamento, impegnato sull'ostico campo del Castrovillari. Sfide proibitive Igea Virtus-Portici. Da attenzionare anche i derby siciliani Gela-Troina ed Acireale-Messina. Di seguito ...

Serie C - girone C : tutti i movimenti della sessione invernale : Scienza, PAGANESE - ACQUISTI: Capece , C, svincolato, , Perri , D, Viterbese, , Stendardo , D, Matera, , Gifford , D, Pescara, , Navas , C, Reggina, . - CESSIONI: Amadio , C, Messina, , Musacci , C, ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : spettacolo Bari - sconfitta Messina [FOTO] : 1/5 ...

23a giornata Serie C Girone C 2018-2019 : Siracusa-Trapani - Magazine Pragma : La Cronaca 1° Tempo Partiti 5 siracusa in avanti cross dal limite dell'angolo di daffara, ma svirgola , rimessa dal fondo; 6 vantaggio Trapani distrazione di Crispino che cincischia col pallone tra i ...

Basket - crescono gli spettatori in Serie A : +6% nel girone d’andata : crescono gli spettatori per la Serie A di Basket: nel girone d'andata +6% rispetto al 2017/18 e oltre 6 milioni di incassi. L'articolo Basket, crescono gli spettatori in Serie A: +6% nel girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata girone B : Triestina rimontata nel recupero - Pordenone a +10! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, nel turno infrasettimanale il Pordenone vola a 10 punti di vantaggio sulla Triestina che viene rimontata.

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : iniziano le prime partite! Diretta gol live score girone B : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite, valide per la 22giornata e attese oggi martedi 22 gennaio 2019.