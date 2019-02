Serie A Spal | Consumi | «Pensiamo solo al Sassuolo | non al recente passato»

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Dobbiamo reagire contro la Spal» : Sassuolo - " Empoli ? Abbiamo sbagliato gara, ne abbiamo parlato. Non c'è motivo di trattare male i giocatori, solo di arrabbiarsi per una partita fatta male. Ma non ci sono giocatori che non si ...

Chelsea - Sarri spalle al muro 'L unica soluzione è una Serie di vittorie' : LONDRA - Una striscia di successi per dare una svolta a una stagione sin qui al di sotto delle attese e soprattutto puntellare la sua panchina. Maurizio Sarri è con le spalle al muro, secondo la ...

Serie A Spal - migliorano le condizioni di Semplici dopo l'intervento : FERRARA - Buone notizie per i tifosi della Spal e per tutti gli appassionati di calcio: Leonardo Semplici , dopo essere stato operato d'urgenza ieri per una colica addominale, è in netta ripresa. ...

Inter - Spalletti 'Prova di Serietà - avrei voluto Icardi negli spogliatoi' : Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Radja Nainggolan, autore della decisiva rete del 2-1. 'Speriamo che le cose fuori si risolvano presto; per il resto siamo una squadra compatta e vogliamo ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria segnale di Serietà. Icardi? Lo aspettavo nello spogliatoio' : Dopo una settimana difficile, caratterizzata dal caso che ha coinvolto Mauro Icardi, l'Inter riesce a rispondere sul campo. 2-1 a San Siro contro la Sampdoria e nuovo +4 sul Milan quarto. Vittoria di ...

Serie A Spal - Semplici : «Mai parlato degli arbitri - ma qualche problemino c'è» : FERRARA - Leonardo Semplici , tecnico della Spal , è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina : "Non era mai successo, l'episodio del gol annullato al Var, ...

Serie A : Spal-Fiorentina 1-4 - Var protagonista nel finale : Veretout, F,, 35' st Simeone, F,, 43' st Gerson, F, Ammoniti : Fares, Cionek, Schiattarella, S,, Edimilson, Veretout, Biraghi, Milenkovic, F, LA CRONACA DEL MATCH

Serie A. Spal-Fiorentina 1-4 : succede tutto nella ripresa : La Fiorentina dilaga a Ferrara. La gara si decide nella ripresa. Il secondo tempo regala sorprese e colpi di scena.

Serie A - Spal-Fiorentina 1-4 : gol e polemiche - Var protagonista : Succede tutto nel secondo tempo. A Ferrara la ripresa regala sorprese e colpi di scena. La Fiorentina batte 4-1 la Spal, ma i padroni di casa recriminano perché sul punteggio di 1-1 è stato annullato ...

Serie A - 24° turno : Spal-Fiorentina 1-4 : 14.27 Rimonta Fiorentina in casa Spal tra le polemiche: al 'Mazza' finisce 1-4. Lazzari 'fondamentale' su Biraghi, Cionek stoppa quasi sulla linea Muriel e colombiano che al 33'centra una traversa clamorosa. A segnare è però la Spal: Lafont si oppone a Valdifiori ma non può nulla su Petagna(36').Al 44'risponde Edimilson: botta dal limite e pari. Clamoroso al 76': fallo da rigore su Chiesa,l'azione prosegue e Valoti segna Ma il Var richiama ...

Serie A - Atalanta-Spal 2-1 - Torino-Udinese 1-0 : gol e highlights - Sky Tg24 - : Soffrono ma conquistano i tre punti sia i bergamaschi contro la Spal, sia i granata che hanno affrontato l'Udinese. Decisivo per i nerazzurri il solito Duván Zapata, mentre Ola Aina e le parate di ...

Serie A : l'Atalanta batte 2-1 in rimonta la Spal e tiene il passo Champions : Arbitro: Massa Marcatori: 8' Petagna, S,, 12' st Ilicic, A,, 35' st Zapata, A, Ammoniti: Hateboer, A,, Missiroli, Valoti , Paloschi, S, LA CRONACA DEL MATCH