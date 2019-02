Scommesse sportive | arrivano le nuove regole

Sanzo (CONI Toscana) : “Scommesse sportive - tutelare i giovani e gli atleti minorenni è un atto di responsabilità sociale” : “Quello delle scommesse è un tema molto delicato anche per il mondo sportivo. Dobbiamo monitorare i giovani che accedono a questo servizio ormai legalizzato perché c’è il rischio, come accaduto, che da minorenni possano addirittura rimanere coinvolti come tesserati. E’ un problema nazionale, al quale anche la Toscana deve prestare la massima attenzione”. Lo dice Salvatore Sanzo, presidente del CONI Toscana, con riferimento ai recenti dati ...