Sci di fondo | Mondiali 2019 | Francesco De Fabiani affiancherà Federico Pellegrino nella

Sci di fondo - Mondiali 2019 : scelta l’Italia per le team sprint - Pellegrino-De Fabiani puntano al podio! : Domenica 24 febbraio si disputeranno le team sprint ai Mondiali 2019 di sci di fondo, a Seefeld (Austria) si torna sulla neve per assegnare le medaglie nella staffetta veloce: le coppie in gara si affronteranno con l’obiettivo di conquistare le prestigiose medaglie iridate. L’Italia si affiderà in particolar modo al duo maschile: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, i due ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 - Giandomenico Salvadori : “Molto bene nei primi 15 km - poi gli altri avevano un altro passo” : Sono andate in scena oggi le gare skiathlon ai Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld in Austria: nella gara femminile 14ma Elisa Brocard e 17ma Anna Comarella, più indietro Caterina Ganz, 33ma, e Sara Pellegrini, 35ma, mentre nella prova maschile 16° Giandomenico Salvadori, 36° Stefano Gardener e 37° Simone Daprà. I sette azzurri hanno parlato a fine gara al sito federale. Molto soddisfatto Giandomenico Salvadori: “Nei primi ...

VIDEO Sci di fondo - Mondiali 2019 Highlights : a Seefeld il trionfo di Sjur Roethe nella skiathlon maschile su Bolshunov e Sundby : La volata vincente di Sjur Roethe su Alexander Bolshunov e Martin Johnsrud Sundby nella skiathlon maschile apre la carrellata delle medaglie da assegnare agli uomini nei Mondiali di sci di fondo a Seefeld. La gara, rivelatasi particolarmente avvincente lungo tutti i 30 km, sia nella parte a tecnica classica che in quella a tecnica libera, ha visto una degna conclusione, con la rimonta mancata proprio negli ultimi metri da parte di Bolshunov. Per ...

Mondiali Sci di fondo – Roethe batte Bolshunov e Sundby nella 30km di Seefeld : Roethe d’oro nella 30km maschile ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld Sjur Roethe vince la medaglia d’oro nella skiathlon ai campionati del mondo di sci di fondo di Seefeld. Sulle nevi austriache il norvegese si impone al termine di 30 km (15 in tecnica classica e 15 in tecnica libera) con il tempo di 1h10’21″8 precedendo in volata il russo Alexander Bolshunov e il connazionale Martin Johnsrud Sundby. Il migliore ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota quattro ori - Italia terza con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Sjur Roethe batte in volata Alexander Bolshunov! 16° Giandomenico Salvadori : La medaglia d’oro dello skiathlon maschile (15 km tc + 15 km tl) ai Mondiali di sci di fondo va al norvegese Sjur Roethe, che chiude in 1:10’21″8 e regola in spaccata il russo Alexander Bolshunov, secondo a 0″1, mentre completa il podio l’altro norvegese Martin Johnsrud Sundby, staccato di 0″7. Gli italiani: 16° Giandomenico Salvadori a 2’18″8, 36° Stefano Gardener a 4’46″6, 37° Simone ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 febbraio : Sofia Goggia HA VINTO! Trionfo norvegese nello Sci di fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali di oggi, sabato 23 febbraio. Un menù ricco quello che ci apprestiamo vivere in una giornata che per gli appassionati non finirà mai. nello sci alpino vi sarà la discesa libera femminile a Crans Montana (Svizzera) mentre a Bansko (Bulgaria) andrà in scena il superG maschile. In entrambe le specialità l’Italia vorrà ben figurare. Ma questa è anche la settimana dei Mondiali ...

Mondiali Sci di fondo – Le sensazioni delle azzurre dopo lo skiathlon di Seefeld - Brocard : “speravo meglio” : Poco brillanti le azzurre nello skiathlon dei Mondiali di Seefeld, Elisa Brocard la migliore con il decimo posto Therese Johaug mette in fila tutte nello skiathlon ai Mondiali di Seefeld. La norvegese, regina incontrastata delle distance in Coppa del mondo dove ha vinto tutte le gare alle quali ha preso parte, si conferma la numero uno assoluto, dominando nettamente sia i 7.5 chilometri in tecnica classica, sia gli ultimi 7,5 in tecnica ...

LIVE Sci di fondo - Skiathlon Mondiali 2019 in DIRETTA : grande incertezza tra gli uomini - tre gli azzurri al via : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Skiathlon valide per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 11.00 scatterà la gara femminile, seguita alle ore 12.30 da quella maschile. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Therese Johaug domina la skiathlon femminile - ottavo oro iridato per la norvegese. Brocard e Comarella al 14° e 17° posto : Dodicesima medaglia mondiale, ed ottava d’oro (staffette comprese), per Therese Johaug. La norvegese domina fin dal primo metro la skiathlon femminile, ingoiando quasi letteralmente i 15 km del percorso di Seefeld con il tempo di 36’54″5. Al secondo posto si classifica la connazionale e leader di Coppa del Mondo Ingvild Flugstad Oestberg, staccata di 57″6, mentre a impedire la tripletta norvegese ci pensa Natalia ...

Mondiali Sci di fondo – Doppietta norvegese nello skiathlon - Elisa Brocard la migliore delle azzurre : La Norvegia festeggia la Doppietta con la vittoria di Therese Johaug e il secondo posto di Ingvild Flugstad Oestberg Therese Johaug ha vinto la medaglia d’oro nello skiathlon ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld. La trentenne norvegese, reduce da una squalifica di 18 mesi per doping che l’ha costretta a saltare la precedente rassegna iridata e le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, ha dominato la gara odierna con il tempo di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 23 febbraio : Sofia Goggia HA VINTO! Ora Sci di fondo e salto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali di oggi, sabato 23 febbraio. Un menù ricco quello che ci apprestiamo vivere in una giornata che per gli appassionati non finirà mai. Nello sci alpino vi sarà la discesa libera femminile a Crans Montana (Svizzera) mentre a Bansko (Bulgaria) andrà in scena il superG maschile. In entrambe le specialità l’Italia vorrà ben figurare. Ma questa è anche la settimana dei Mondiali ...