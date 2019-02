Sci alpino | Mondiali Juniores 2019 | lo svedese Hedstroem vince la combinata Nono Pietro

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : le azzurre partecipanti - Federica Brignone guida il quartetto : Domenica 24 febbraio si disputerà la Combinata femminile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si conclude il lungo weekend sulle nevi svizzere con la prova mista e l’Italia spera di essere ancora protagonista dopo il successo di oggi di Sofia Goggia, Federica Brignone ha tutte le carte in regola per puntare al podio ma serviranno due manche di assoluto spessore tra discesa libera e slalom. La valdostana ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans Montana 2019 : la giuria rivede la classifica e Lara Gut sale sul podio - Brignone - Fanchini e Delago perdono un posto : Sofia Goggia è una campionessa e oggi l’ha dimostrato ancor di più. Nella discesa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Crans-Montana (Svizzera), l’azzurra ha centrato il bersaglio grosso su una pista che le si addice particolarmente, impressionando per la classe e l’aggressività messa in mostra. E’ stato il primo acuto di quest’annata per lei, argento iridato in superG ad Are (Svezia), in una stagione ...

Sci alpino – Cambia il podio della discesa di Crans Montana : rivisti i tempi dopo la gara - Lara Gut terza : Caos cronometro in discesa a Crans Montana: la svizzera Lara Gut è terza. rivisti i tempi dopo la gara, l’austriaca Schmidhofer scala in quarta posizione Cambia il podio della discesa della coppa del mondo femminile di sci a Crans Montana, vinta dall’azzurra Sofia Goggia davanti alla svizzera Joana Haehlen. Il terzo posto è stato assegnato all’altra sciatrice elvetica Lara Gut-Behrami, che era data come quarta in ...

Sci alpino – Goggia show a Crans Montana le parole di Sofia e delle azzurre dopo la discesa di Coppa del Mondo : Le azzurre commentano la discesa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana dopo la vittoria di Sofia Goggia Il sesto successo della carriera in Coppa del Mondo di Sofia Goggia ottenuta nella discesa di Crans Montana consente alla campionessa olimpica di tornare al successo sul circuito a distanza di undici mesi dall’ultimo trionfo conseguito nel supergigante di Are e a tredici dall’ultima vittoria conseguita in ...

Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 : Sofia Goggia : “Un successo meno facile di quanto possa sembrare” : Non può che essere raggiante e soddisfatta Sofia Goggia dopo la splendida vittoria nella Discesa libera di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2019. La campionessa bergamasca, che torna al successo dopo quasi un anno, si è aperta ai microfoni di FISI.org e sottolinea diversi aspetti della gara odierna. “È stato un risultato meno scontato di quanto possa apparire. Non è stato facile per colpa delle numerose ...

Sci alpino - Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana in Coppa del Mondo : ... sempre lui, ma questa volta per la Coppa del Mondo, . Nulla da fare per la concorrenza, resa un pelo meno agguerrita dall'assenza, oltre che della Vonn - ritiratasi -, anche della Gisin e della ...

Sci alpino - splendida Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana : l’azzurra torna a vincere in CdM dopo quasi un anno : La bergamasca vince la discesa femminile di Crans Montana, precedendo Joana Haehlen e Nicole Schmidhofer Ci siamo persi tre mesi di capolavori, ma per fortuna ora l’Italia può godersi la sua regina. Sofia Goggia torna a vincere una gara di Coppa del mondo a distanza di quasi un anno, quando alle finali di Are della scorsa stagione aveva trionfato in superG. A Crans Montana dà un’impressionante dimostrazione di superiorità, ...

Sci alpino - Sofia Goggia DOMINANTE! Vittoria da fenomeno nella discesa di Crans Montana! : Semplicemente la più forte di tutte. Sofia Goggia domina la discesa di Crans Montana e ritorna a vincere in Coppa del Mondo dopo l’ultima volta dello scorso marzo alle finali di Are (era un superG). Si tratta del sesto successo della carriera per la bergamasca, che ha dimostrato una superiorità schiacciante rispetto a tutte le avversarie su un tracciato difficile e che ha messo in luce l’immenso talento della campionessa olimpica. ...

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA PERFETTA : E’ PRIMA! Tra cronometri dispettosi e infortuni è una gara infinita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta SOFIA GOGGIA, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : I cronometri non si fermano! Gara infinita : Sofia Goggia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta Sofia Goggia, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...