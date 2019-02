Sci alpino | Discesa Crans Montana 2019 | Sofia Goggia | “Un successo meno facile di quanto

Sci alpino - Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana in Coppa del Mondo : ... sempre lui, ma questa volta per la Coppa del Mondo, . Nulla da fare per la concorrenza, resa un pelo meno agguerrita dall'assenza, oltre che della Vonn - ritiratasi -, anche della Gisin e della ...

Sci alpino - splendida Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana : l’azzurra torna a vincere in CdM dopo quasi un anno : La bergamasca vince la discesa femminile di Crans Montana, precedendo Joana Haehlen e Nicole Schmidhofer Ci siamo persi tre mesi di capolavori, ma per fortuna ora l’Italia può godersi la sua regina. Sofia Goggia torna a vincere una gara di Coppa del mondo a distanza di quasi un anno, quando alle finali di Are della scorsa stagione aveva trionfato in superG. A Crans Montana dà un’impressionante dimostrazione di superiorità, ...

Sci alpino - splendida Sofia Goggia a Crans Montana : l’azzurra torna a vincere in CdM dopo quasi un anno : La bergamasca vince la discesa femminile di Crans Montana, precedendo Joana Haehlen e Nicole Schmidhofer Ci siamo persi tre mesi di capolavori, ma per fortuna ora l’Italia può godersi la sua regina. Sofia Goggia torna a vincere una gara di Coppa del mondo a distanza di quasi un anno, quando alle finali di Are della scorsa stagione aveva trionfato in superG. A Crans Montana dà un’impressionante dimostrazione di superiorità, ...

Sci alpino - Sofia Goggia DOMINANTE! Vittoria da fenomeno nella discesa di Crans Montana! : Semplicemente la più forte di tutte. Sofia Goggia domina la discesa di Crans Montana e ritorna a vincere in Coppa del Mondo dopo l’ultima volta dello scorso marzo alle finali di Are (era un superG). Si tratta del sesto successo della carriera per la bergamasca, che ha dimostrato una superiorità schiacciante rispetto a tutte le avversarie su un tracciato difficile e che ha messo in luce l’immenso talento della campionessa olimpica. ...

Sci alpino - Sofia Goggia DOMINANTE! Vittoria da fenomeno nella discesa di Crans Montana! : Semplicemente la più forte di tutti. Sofia Goggia domina la discesa di Crans Montana e ritorna a vincere in Coppa del Mondo dopo l’ultima volta dello scorso marzo alle finali di Are (era un superG). Si tratta del sesto successo della carriera per Goggia, che ha dimostrato una superiorità schiacciante rispetto a tutte le avversarie su un tracciato difficile e che ha messo in luce l’immenso talento della bergamasca. Una gara perfetta ...

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA PERFETTA : E’ PRIMA! Tra cronometri dispettosi e infortuni è una gara infinita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta SOFIA GOGGIA, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : I cronometri non si fermano! Gara infinita : Sofia Goggia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta Sofia Goggia, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

Sci alpino - si scende in pista per la discesa di Crans Montana : otto le azzurre al via : Scatta la discesa di Crans Montana: otto azzurre al via, Brignone la prima con il 4, Goggia partirà per tredicesima Scatta alle 9.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport) la discesa femminile di Crans Montana. Sono otto le azzurre al via: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 4, poi toccherà a Sofia Goggia con il 13. In prova la bergamasca ha stabilito il miglior tempo sia giovedì che venerdì e punta al primo successo ...

Sci alpino : cancellato il supergigante maschile di Bansko : Sci alpino: cancellato il supergigante maschile di Bansko, restano dunque solo due gare di specialità alla fine della stagione L’intensa nevicata della notte ha costretto gli organizzatori del supergigante maschie di Coppa del mondo a Bansko (Bul) a cancellare la gara in programma per oggi che non verrà recuperata. Pertanto rimangono solamente due gare di specialità alla fine della stagione: quella di Kvitfjell (Nor) di domenica ...

Sci alpino - cancellato il superG maschile di Bansko per una fitta nevicata : Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, originariamente era in programma a Bansko (Bulgaria) il superGigante maschile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. C’era grande attesa in casa Italia per questa gara, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la Coppa di specialità. Purtroppo il meteo infausto ha portato ad una decisione poco gradita agli atleti e agli appassionati. Una ...

Sci alpino oggi - 23 febbraio - - orari delle gare a Crans Montana e Bansko. Programma - tv e streaming : Sarà un sabato molto ricco per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne saranno impegnate in Svizzera a Crans-Montana, mentre gli uomini gareggiano in Bulgar

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia si gioca la vittoria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta Sofia Goggia, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : La Coppa del Mondo 2019 di sci alpino femminile, dopo aver disputato il City Event di Stoccolma, dà il via alla trasferta sulle nevi svizzere di Crans Montana, dove sono in programma una Discesa libera ed una combinata. Non vedremo al via del weekend Mikaela Shiffrin per cui per le avversarie andranno a caccia delle vittorie di tappa e di punti importanti per le classifiche di specialità. Nella giornata odierna si incomincerà alle ore 9.30 con ...

Sci alpino - superG Bansko 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, continua il programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il superGigante di oggi, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. Per ...