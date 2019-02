Sci alpino | Discesa Crans Montana 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv I pettorali

Sci alpino - superG Bansko 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist : Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, continua il programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il superGigante di oggi, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. Per ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Discesa femminile Crans Montana 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Sarà un weekend molto ricco per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne saranno impegnate in Svizzera a Crans-Montana e c’è grande attesa per Sofia Goggia. Domani è in Programma una Discesa libera e la bergamasca ha dominato le due prove cronometrate. Sofia va a caccia della prima vittoria stagionale, ma non mancano le rivali a partire dalle padrone di casa Corinne Suter e Lara Gut Behrami, fino alle austriache Nicole Schmidhofer e ...

Sci alpino - superG Bansko 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo l’esordio odierno con la vittoria in combinata di Alexis Pinturault, continua il Programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il superGigante di domani, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino già oggi ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. ...

Sci alpino – Mondiali juniores Val di Fassa - cancellato il superG femminile : Mondiali juniores in Val di Fassa, cancellato per troppo vento il superG femminile Ai Mondiali juniores in Val di Fassa si assegnerà un titolo in meno. È stato cancellato per vento, infatti, il superG femminile che era in programma alle 11: nella start list c’erano quattro azzurre, Teresa Runggaldier con il numero 19, Giulia Albano con il 23, Sofia Pizzato con il 30 e Carlotta Saracco con il 46, in tutto avrebbero dovuto gareggiare ...

Sci alpino - Combinata Bansko 2019 : Pinturault vince davanti a Hirscher. Ancora un 4° posto per Tonetti : Alexis Pinturault si prende tutto nella Combinata di Bansko (Bulgaria). Il francese ha conquistato la vittoria e anche la coppa di specialità (assegnata con appena due gare disputate), confermandosi al primo posto dopo la vittoria ai Mondiali di Are. Un successo ipotecato già dopo il terzo posto del superG, che ha permesso al transalpino di avere un notevole vantaggio sui rivali in vista dello slalom. Tra i pali stretti Pinturault ha ...

LIVE Sci alpino - Combinata Bansko 2019 in DIRETTA : Caviezel comanda dopo il superG. Pinturautl super favorito - Tonetti lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una sfida che come al solito riserverà gandi sorprese ed emozioni, anche se lo spettacolo offerto da questo format non è sempre eccelso. In gara ci sono anche le star che normalmente disertano questo tipo di gare: Hirscher e Kristoffersen, con il ...

Sci alpino - Caviezel in testa dopo il SuperG della combinata di Bansko : lo slalom definirà il podio : Tonetti a caccia del podio nella combinata di Bansko, quinto dopo il SuperG. Caviezel in testa, gran tempo di Pinturault, alle 13 lo slalom Riccardo Tonetti è il migliore degli azzurri dopo il SuperG valido come prima manche della combinata maschile di Bansko. L’azzurro, che è stato quarto ai Mondiali nella specialità, ha chiuso a 88 centesimi da Mauro Caviezel in un SuperG un po’ anomalo, poco adatto alle caratteristiche dei ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans-Montana 2019 : nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile la più veloce è Sofia Goggia : Si è appena conclusa a Crans-Montana, in Svizzera la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in programma domani, sabato 23 febbraio alle ore 9.30 (orario anticipato a causa delle alte temperature) e valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: la più veloce è stata Sofia Goggia, che ha fatto segnare 1’30″02, con 0″30 sulla statunitense Alice Merryweather e 0″55 sull’austriaca Mirjam ...

Sci alpino - combinata maschile Bansko 2019 : Mauro Caviezel comanda dopo il superG - ma Pinturault ipoteca la vittoria. Tonetti in lotta per il podio : Lo svizzero Mauro Caviezel è al comando dopo il superG della combinata di Bansko. L’elvetico ha chiuso con il tempo di 1’09”08, precedendo di soli sei centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr. Entrambi sono stati molto bravi su un tracciato che ha reso la gara un gigante molto veloce e che ha messo in difficoltà molti velocisti. Terzo posto per il francese Alexis Pinturault, staccato solamente di sedici centesimi dalla ...

Sci alpino - la CdM sbarca a Bansko : 7 azzurri al via nel superG valido come prima manche della combinata : Il weekend di Bansko parte con la combinata: alle 9.30 sette azzurri al via nel superG valido come prima manche, ci sono Innerhofer, Tonetti e Paris Archiviati i Mondiali e il city event di Stoccolma, tornano i weekend di Coppa del mondo. A Bansko, in Bulgaria, si parte con la combinata che ad Are ha visto il trionfo di Alexis Pinturault. Qui, però, la prima manche sarà un superG e non una discesa, tant’è che nei giorni precedenti ...