Sanremo Young | Belen Rodriguez è malata | dà forfait ad Antonella Clerici

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%). Got Talent 5.5% - Crozza 4.6% : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.00 – il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.36 – la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo ...

Ascolti TV | Venerdì 22 febbraio 2019. Vince Uomini e Donne (17.8%) - cala Sanremo Young (14.4%) : Uomini e Donne: Tina Cipollari I dati di ieri sono stati diffusi più tardi per un problema tecnico. Nella serata di ieri, Venerdì 22 febbraio 2019, su Rai1 il secondo appuntamento con Sanremo Young ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Speciale Uomini e Donne – La Scelta, con la conclusione del trono di Lorenzo Riccardi, ha raccolto davanti al video 3.451.000 spettatori pari al 17.8% di ...

Sanremo Young - Povia ‘nel mirino’ dei giudici. Amanda Lear fischiata dal pubblico : «La tua canzone non mi piace. Mi vogliono menare?» : Povia Sanremo Young come Ora o Mai Più. Ieri Povia, ospite del talent show condotto da Antonella Clerici, ha duettato con una delle giovani concorrenti, Kimono, sulle note del brano I bambini fanno ‘ooh…’. Al termine della performance, come di consueto, l’Academy viene chiamata ad esprimere un giudizio. Ma nel mirino della giuria questa volta ci finisce anche la canzone di Povia. A prendere la parola è Shel Shapiro, che ...

Concorrenti Sanremo Young 2019 e diretta tv - streaming e replica : Concorrenti Sanremo Young 2019 e diretta tv, streaming e replica Cast Sanremo Young 2019 Cala il sipario sul Festival di Sanremo ma non sul Teatro Ariston. Dal 15 febbraio al 15 marzo, infatti, il teatro sarà lo scenario di Sanremo Young 2019. Si tratta della seconda edizione del talent show dedicato ai giovanissimi aspiranti artisti. Il programma, condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, andrà in onda venerdì 15 febbraio alle ...

Maria Grazia Aschei a Sanremo Young 2019 : età - chi è e carriera : Maria Grazia Aschei a Sanremo Young 2019: età, chi è e carriera Chi è Maria Grazia Aschei Maria Grazia Aschei è trla clericikla clericia i giovani talenti scelti per partecipare a Sanremo Young 2019. La seconda edizione del talent show, condotto da Antonella Clerici, andrà in onda su Rai 1 dal 15 febbraio al 15 marzo. Il programma si articola in 5 appuntamenti (uno a cadenza settimanale), al Teatro Ariston. Durante la prima serata ci saranno ...

Michele Braganti a Sanremo Young 2019 : età - biografia e chi è : Michele Braganti a Sanremo Young 2019: età, biografia e chi è Chi è Michele Braganti di Sanremo Young Michele Braganti, 17 anni, è uno dei giovanissimi concorrenti in gara a Sanremo Young 2019. Il talent show andrà in onda su Rai 1 dal 15 febbraio al 15 marzo tenendo “caldo” per un altro mesetto il palco del Teatro Ariston. Michele Braganti si sfiderà a “colpi di musica” con altri 19 concorrenti, tutti giovani aspiranti ...

Sanremo Young 2019 : partecipanti - giudici e cantanti. Quando inizia : Sanremo Young 2019: partecipanti, giudici e cantanti. Quando inizia Quando inizia Sanremo Young 2019 Venerdì 15 febbraio avrà inizio la seconda edizione di Sanremo Young 2019. Condotto ancora una volta da Antonella Clerici, il talent di Rai 1 vedrà sfidarsi tra loro giovani cantanti, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Antonella Clerici, conduttrice di Ti lascio una canzone, è già avvezza a questo genere di competizioni canore. ...

Belen malata non si presenta a Sanremo Young : "C"è una sedia vuota, quella di Belen che è a casa ammalata. Ti mando un forte abbraccio e ci vediamo venerdì prossimo". Così Antonella Clerici ha dato la notizia stasera dell"assenza di Belen Rodriguez come giudice di Sanremo Young.La showgirl argentina ha avuto una bruttissima influenza che l"ha costretta a casa come lei stessa ha raccontato in una stories di Instagram."Ragazzi sono qui che vi guardo -racconta Belen mostrando il televisore ...

Sanremo Young - Povia torna in tv dopo anni e in giuria lo massacrano in diretta. Amanda Lear spietata : Giuseppe Povia, tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Young 2019, ha duettato con la concorrente Kimono e ha sollevato qualche critica. I giurati Amanda Lear e Shapiro hanno bocciato la canzone I bambini fanno oh, il brano che ha regalato la popolarità al cantautore nel 2005. “Mi dispiace