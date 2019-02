Samsung Galaxy S10 ha un’opzione per nascondere il foro nel display

Samsung ha fatto un capolavoro : il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 : Potrebbero non esserci rivali per i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10 Plus in quanto a schermo: guardate come rendono alla grande in fatto di gamma dinamica con l'HDR10+. L'articolo Samsung ha fatto un capolavoro: il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Una buona e una cattiva notizia per i Samsung Galaxy S10 : per gli aggiornamenti nessun passo in avanti : Tre giorni dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S10 ed è venuto il momento di approfondire alcuni aspetti dei top di gamma venuti fuori in una seconda fase, spulciando tra impostazioni e opzioni più o meno premium del device. Doveroso è dunque comunicare ai nostri lettori una buona e una cattiva notizia relativa a tutti e tre i device, considerando che quella non positiva riguarderà la questione aggiornamenti e dunque un argomento pure ...

Ecco i nuovi Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ ed S10 5G : Il 20 Febbraio 2019 Samsung ha tenuto la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S, in quel di Londra. Rispetto agli anni scorsi, non sono stati presentati solamente due modelli, ovvero la versione standard e la versione Plus, ma ben quattro varianti della serie Galaxy. Una versione light, denominata Galaxy S10e, ed una versione che supporta la nuova connessione dati 5G (disponibile prossimamente). Vi elenchiamo in seguito tutte le ...

Un primo sguardo allo smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...

Tre ripropone ad alcuni clienti ALL-IN Super Power con Samsung Galaxy S9 incluso : Tre sta invitando alcuni clienti selezionati a recarsi in un 3Store per attivare l'offerta ALL-IN Super Power con Samsung Galaxy S9 incluso

I nuovi Samsung Galaxy S10 non supportano i Seamless System Updates : I nuovi Samsung Galaxy S10, S10e e S10+ non supportano i Seamless System Updates, anche se in effetti non ci aspettavamo diversamente. Vediamo cosa significa.

Due nuovi rilasci Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : link firmware e tempi per l’Italia? : Continua a gonfie vele la distribuzione di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Dopo il primo firmware con a bordo anche la nuovissima interfaccia OneUI lanciato mercoledì 20 febbraio in Germania, anche oggi possiamo confermare il prosieguo del roll-out in altri due nuovi paesi europei, il che lascia ben sperare senz'altro anche l'Italia. Stiamo parlando sempre dei pacchetti G950FXXU4DSBA and G955FXXU4DSBA con cui appunto Android 9 ...

Weekend top con Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 a prezzo basso : selezione del 22 febbraio : Un Weekend ricco di occasioni interessanti quello che stiamo vivendo in ambito smartphone, soprattutto per chi sta cercando device commercializzati nel 2018 come Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 che, pur appartenendo a fasce diverse del mercato, continuano ad attirare l'attenzione del pubblico. Cerchiamo dunque di selezionare le migliori opportunità in circolazione, dopo le novità che vi abbiamo riportato ad inizio settimana in seguito al ...

Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli?

Preordine e prezzo del Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e su Amazon e Mediaworld : disponibilità e tempi di consegna : Qual è il prezzo del Samsung Galaxy S10, del suo fratello maggiore Galaxy S10 Plus e pure del più piccolo Galaxy S10e su Amazon e presso Mediaworld se si effettua il Preordine già oggi 22 febbraio? La disponibilità effettiva della consegna dei device per quando è fissata per entrambi gli store online dei due noti brand? Facciamo chiarezza e cerchiamo di capire se pure conviene l'acquisto presso l'uno o l'altro di shop online, almeno in questo ...

Samsung Galaxy S10e Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10e Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A9 Pro (2016) ricevono le patch di sicurezza di febbraio : Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy A9 Pro (2016) stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti che contengono le patch di sicurezza del mese di febbraio 2019.

Samsung Galaxy S10 Specifiche tecniche : Samsung Galaxy S10 Tutte le Specifiche tecniche del nuovo smartphone Android Samsung. Quali sono le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S10

Piacciono i nuovi Samsung Galaxy Fit e Fit e : fitness tracker del 2019 : Non potevamo esimerci dal palarvi dei Samsung Galaxy Fit e Fit e, le due nuove smartband presentate dal colosso sudcoreano a margine del Galaxy UNPACKED 2019. Come avrete senz'altro già capito, trattasi di dispositivi pensati per gli amanti del fitness e dello sport, che si premureranno di tenere traccia per voi di tutti i dati relativi alle vostre attività fisiche. Avrete la possibilità di scegliere tra più di 90 attività diverse per via ...