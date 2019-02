Roma | parla la madre del bimbo immunodepresso | Mio figlio vorrebbe solo tornare

WWE News - Roman Reigns tornerà a parlare della leucemia : ... che farà il suo ritorno a Raw nella prossima puntata, quella che andrà in onda nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio , a partire dalle 2 sul WWE Network e su Sky Sport Arena HD, . Con la ...

Roma - Santon : 'All'Inter tutti parlavano bene di Zaniolo. Non mi aspettavo questo rendimento' : 'Quando ero all'Inter Zaniolo si è allenato pochissime con noi, ma tutti parlavano bene di lui'. A rivelarlo è Davide Santon che conferma quanto Luciano Spalletti non ci abbia visto lungo sul giovane ...

E' morto Adriano Ossicini - ex partigiano - parlamentare e ministro : salvò molti ebrei Romani dalla deportazione : Nato nel 1920, combattè in prima fila a Porta San Paolo e nei giorni del rastrellamento del Ghetto nascose molti fuggitivi in un reparto dell'ospedale Fatebenefratelli

Lite Italia-Francia - il ministro Loiseau : “Oggi torna a Roma nostro ambasciatore - Macron ha parlato con Mattarella” : L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, “riparte oggi per Roma”: l’annuncio è arrivato dalla ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau che, ai microfoni di Rtl, ha spiegato che “il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha chiamato il presidente Macron“. I due “si sono parlati e insieme hanno ribadito l’importanza dell’amicizia tra Italia e Francia, sottolineando ...

Marsilio dice basta alla monnezza di Roma. Parla Fabio Rampelli : Lui che lo conosce bene, che ci è cresciuto insieme in anni di militanza e di lotta politica, dice che “Marsilio è una persona seria, oltreché un uomo di destra”. E quindi, spiega Fabio Rampelli, “è sciocco stare qui a chiedersi se Marco parli prima da romano o prima da presidente dell’Abruzzo. D’al

Roma : agricoltori e pastori insieme davanti al Parlamento : Roma – Si estende la protesta dalle campagne alla Capitale dove in Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, sono arrivati gli agricoltori colpiti dalle pesanti calamita’ con il dimezzamento del raccolto nazionale di olio di oliva ed i pastori messi in ginocchio dalle speculazioni sulle quotazioni del latte. Di fronte agli insopportabili ritardi ed ai rimpalli di responsabilita’ nell’affrontare la drammatica emergenza ...

Salvini invita il collega francese : «Venga a Roma a parlare dei dossier aperti» : Il vicepremier leghista invia una lettera a Castaner: «Chiederò che vengano rimandati in Italia i 15 terroristi italiani che oggi si trovano in Francia»

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Venezuela - Parlamento : “Stupiti dal governo italiano”. Comunità italo-venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...

Roma LA SCIENZA E NOI al Piccolo Eliseo 6 lunedì per parlare del futuro : Nelle passate edizioni La SCIENZA e noi ha registrato sulla sua pagina Facebook migliaia di visualizzazioni. GLI APPUNTAMENTI: Dall'intelligenza delle piante il nostro futuro è il primo appuntamento ...

Parla Pillon a Roma del suo ddl - le donne protestano e vengono spintonate : Simone Pillon continua a Parlare pure in mezzo alla confusione, non si interrompe neanche quando un uomo, venuto per ascoltarlo e seduto a tre sedie da lui, spintona una delle femministe entrate per contestare il disegno di legge che porta il suo nome, per la riforma dell'affido condiviso. Avanti, anche quando un altro dei supporters si alza e grida un insulto verso il gruppo delle manifestanti. "Sei il Medioevo", "Ma quale Patria, ma quale Dio, ...

Roma - saluta Pellegrini : 'Vado a Cagliari - ho parlato con Maran e...' : Luca Pellegrini , terzino della Roma , saluta il club giallorosso per il Cagliari . Queste le sue parole a Sky Sport : ''Sono felicissimo, non vedo l'ora inizi questa avventura. Vado con la migliore delle intenzioni, adesso devo andare così prendo il primo aereo e vado a Cagliari. Maran? Ci siamo scambiati due ...

Atalanta-Roma - Gasperini : 'Vincere sarebbe un gran regalo di compleanno. Europa? Presto per parlare di obiettivi' : La classifica dice che Atalanta-Roma è una sfida che vale l'Europa che conta: solo due punti separano le due squadre, con giallorossi e nerazzurri rispettivamente a una e a tre lunghezze dal quarto ...

Roma - gli Ncc in sciopero della fame davanti al Parlamento : La protesta per le misure sulla categoria approvate dalla finanziaria che è passata con la fiducia a fine dicembre. "Non ce ne andremo finché non avremo risposte"