Roma | è guarito dalla leucemia ma non può andare a scuola | cinque bimbi non sono vaccinati

(Di sabato 23 febbraio 2019) Dopo le chemioterapie durate dieci mesi e la paura di morire, un bimbono di otto anni si trova oggi davanti ad un altro grande ostacolo: non poter tornare acon i suoi compagni. Il bimbo è immunodepresso a causa della, ora in remissione, e non può dopo la chemio essere sottoposto a vaccinazioni. I medici dell’ospedale raccomandano che "la collettività frequentata dal paziente abbia effettuato le vaccinazioni previste" . Proprio tra i banchi di, però, il piccolo hacompagni che nonstati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, di cui due fanno parte di famiglie no-vax. L’avvocato della famiglia, Gianpiero Scardone, ha incontrato la preside e inviato una diffida allaperché va garantito "il rientro del bambino in un ambiente protetto per il suo processo di guarigione".La storia La vicenda è relativa alladi via Bobbio, a- ...