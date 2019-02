Roma capitale europea degli orti urbani

Roma : arrivano 108 nuovi autobus nella Capitale - presentati primi 38 : Roma – arrivano 108 nuovi autobus a Roma. Questa mattina il sindaco Virginia Raggi e il presidente di Atac, Paolo Simioni, hanno presentato i primi 38 nuovi mezzi che l’azienda ha affittato per un periodo massimo di 18 mesi dalla societa’ Cialone Tour. Gli autobus, nuovi, con livrea bianca e non rossa come gli ultimi mezzi entrati in servizio, sono stati prodotti da diverse aziende come Iveco, Vdl e Indcar e sono di diverse ...

Roma : Capitale sede 17esima edizione EuroGames - si parte l’11 luglio : Roma – Sara’ la citta’ di Roma la sede della 17esima edizione degli EuroGames, il piu’ grande evento multi-sportivo continentale nato per promuovere i diritti LGBT nello sport e sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione. Dall’11 al 13 luglio 2019 oltre cinquemila atleti in arrivo da tutto il mondo gareggeranno sui campi di 13 impianti della Capitale per confrontarsi in 17 diverse discipline, un ...

EuroGames : Roma capitale dei diritti civili : 'Con gli EuroGames - dichiara Adriano Bartolucci Proietti, presidente di Roma EuroGames 2019 - Roma tornerà al centro del mondo dello Sport e dei diritti, dell'accoglienza'.

Tra cocktail e creatività - Roma diventa capitale dell'arte : Roma sempre più capitale dell'arte. Sono tanti i vip conquistati dal fascino della creatività e a cui piace curiosare nei vicoli della Città Eterna per scoprire nuovi talenti. Ed è il colore rosso ad ...

Roma capitale della cultura : fine settimana di mostre - eventi e spettacoli : La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il

Roma : aria malsana Capitale causa 120 morti premature ogni anno : Roma – L’aria che si respira a Roma causa, ogni anno, 120 morti premature (quasi una ogni 3 giorni), per il superamento del limite di legge sul biossido di azoto di 40 microgrammi/m3; 2.683 se si considera la soglia di 20 microgrammi stabilita dall’Oms. Almeno il 27% dei Romani vive in zone della citta’ dove le concentrazioni di NO2 superano i 40 microgrammi/m3, e secondo i dati raccolti il 100% dei cittadini della ...

Roma : pugno duro sindaca Raggi contro chi non rispetta Capitale : Roma – “pugno duro della sindaca Virginia Raggi sui turisti vandali che non rispettano Roma. Allo studio del Campidoglio, secondo quanto apprende RomaToday, un vero e proprio daspo (mutuato dalle misure vigenti negli stadi) che vieta il ritorno in citta’, a tempo determinato, a chi si macchia di atti vandalici contro monumenti e arredi cittadini”. “Nel regolamento di polizia urbana approvato dalla Giunta capitolina, ...

Iscrizioni 2019/2020 ai Nidi di Roma Capitale : Roma – Dal 15 febbraio al 18 marzo 2019, sarà possibile effettuare le Iscrizioni ai Nidi di Roma Capitale. Le domande possono essere fatte esclusivamente in modalità on-line, in quanto la procedura presso gli sportelli municipali non è più attiva.. Per accedere al servizio di registrazione occorre avere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Nel periodo”transitorio”, ovvero dal 1 gennaio 2019 fino al 30 giugno 2020, ...

VIDEO Roma-Porto 2-1 - Highlights - gol e sintesi in 2 minuti. Zaniolo nuovo re della Capitale : Non ci sono dubbi che sia stato Nicolò Zaniolo l’eroe della serata allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi, impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019, hanno sconfitto 2-1 il Porto e le due realizzazioni sono state proprio del centrocampista classe ’99. Grande fisicità e personalità le armi del 19enne che, nonostante il contesto altamente qualificato, ha espresso un livello di gioco importante che ...

Roma : da Capitale a Roccaraso a bordo del treno della neve : Roma – Dalla Capitale fino a Sulmona e Roccaraso direttamente a bordo di un affascinante treno d’epoca: dal 23 febbraio sara’ possibile grazie alla Fondazione Fs. Ogni fine settimana, fino al 10 marzo, dalla stazione di Roma Termini partira’ Il treno della neve composto da eleganti e comode carrozze degli anni 30′ e 40′. Partendo il sabato mattina alle 10, si potra’ visitare la Capitale Peligna, ...

Ama Roma - tra bilanci bloccati e dimissioni in Campidoglio : tutti i nodi della raccolta rifiuti della Capitale : Piano assunzionale bloccato, stabilità economica incerta e un documento sul futuro strategico dell’azienda ancora chiuso nei cassetti. La crisi dei rifiuti a Roma viaggia di pari passo con le dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi che si dice “stufa”, “dalla parte dei cittadini” e pretende “pulizia per le strade”. Ma la guerra politica in Campidoglio, deflagrata con la bocciatura del bilancio di Ama Spa e con le dimissioni dell’assessora ...

C’è un motivo per cui la Capitale è ancora Roma - anzi un nome : Achille Lauro : L’Italia si è accorta che Achille Lauro è ganzissimo. Solo per questo Sanremo-69 è promosso. Idem per la direzione di Baglioni, che ha il merito di aver affiancato a svariate lagne e alle buone partecipazioni di Silvestri, Ghemon e Nino D’Angelo la magnifica apparizione di uno che apparentemente non

Procura Roma : Alemanno uomo politico riferimento di Mafia Capitale - Romait - : La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, imputato per corruzione e finanziamento illecito in uno de filoni dell'inchiesta su Mondo di mezzo. Secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 l'ex cittadino avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. Pm Tescaroli: Alemanno uomo ...

Roma - nuova illuminazione per la sinagoga della Capitale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse