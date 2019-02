Roma - cade dal tetto per un colpo di vento e schiaccia il figlio : muore 14enne : Il maltempo aveva danneggiato il tetto dell'azienda. E così il papà era salito per rimediare, mentre di sotto, il figlio di 14 anni, era rimasto a guardare. Ma il ragazzino...

Maltempo Roma - cade un reticolato su Ponte Scafa : disagi al traffico : Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata. Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è ...

Maltempo Roma - albero cade su un taxi : viale Trastevere bloccato : Ancora disagi causati dal forte vento a Roma. Un grosso ramo di un albero è caduto poco fa su un taxi a viale Trastevere. L’autista è rimasto fortunatamente illeso, non si registrano feriti ma la strada è bloccata. Grande paura anche tra i passanti che hanno assistito alla scena. L’albero ha inoltre danneggiato i cavi elettrici del tram e le persone a bordo del mezzo sono state fatte L'articolo Maltempo Roma, albero cade su un taxi: ...

No al bimbo diabetico all’asilo : accade in Emilia Romagna : La Provincia di Reggio Emilia convocherà a breve Ufficio scolastico e Ausl per cercare una soluzione, al di là dello specifico caso, alle problematiche legate alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Lo ha annunciato il presidente dell’ente locale, Giorgio Zanni. Le dichiarazioni arrivano dopo il caso del bimbo dell’Appennino reggiano rifiutato da un asilo pubblico perché diabetico, con le maestre che si sono appellate ...

Cast e personaggi di The Umbrella Academy - la serie Netflix dal fumetto dell’ex dei My Chemical Romance : Cast e personaggi di The Umbrella Academy sono su Netflix a partire dal 15 febbraio. La serie è basata sull'omonimo fumetto cult scritto da Gerard Way, ex frontman dei My Chemical Romance e racconta la storia di una bizzarra famiglia di supereroi. In realtà la vicenda inizia nel 1989 quando 43 donne in tutto il mondo partoriscono improvvisamente lo stesso giorno. Peccato che nessuna di loro fosse incinta. L'eccentrico miliardario Sir Reginald ...

Musica folk ungherese presso l’Accademia d’Ungheria in Roma : Martedì 19 febbraio p.v. alle ore 19.00 presso la Sala Liszt dell’Accademia d’Ungheria in Roma (Palazzo Falconieri – Via Giulia, 1) si terrà il concerto Uccello di fuoco. Ballate e canzoni arcaiche dalla Transilvania e Moldavia, con la partecipazione di Ibolya Páll (canto, cobza, cacciapensieri e zampogna). Il concerto prevede l’esecuzione di una selezione di ballate popolari e di canzoni arcaiche che rappresentano in modo autentico i ...

Emanuela Battigelli solista per l'Accademia Filarmonica Romana : Il 22 febbraio l'arpista friulana Emanuela Battigelli parteciperà come solista al concerto di apertura della rassegna Assoli organizzata dall' Accademia Filarmonica Romana presso la Sala Casella , ...

Roma - un pino cade sulle auto : paura davanti al liceo Giulio Cesare : Un pino marittimo alto oltre 15 metri è crollato abbattendosi sulle auto posteggiate. È accaduto a Roma, in corso Trieste, davanti al liceo Giulio Cesare. Nel crollo, l'albero ha danneggiato anche un ...

Roma - cade pino davanti al liceo classico Giulio Cesare : auto devastate : Tragedia sfiorata a Roma: cade un albero davanti al liceo Giulio Cesare, auto schiacciate Tgcom24 1 di 17 Tgcom24 2 di 17 Tgcom24 3 di 17 Tgcom24 4 di 17 Tgcom24 5 di 17 LaPresse 6 di 17 LaPresse 7 di ...

Roma - cade albero a Corso Trieste : Un albero, un pino marittimo, è caduto a Corso Trieste a Roma coinvolgendo due auto parcheggiate, una recinzione del liceo Giulio Cesare e un tratto della condotta idrica dell'Acea . Non ci sono stati ...

Roma - cade un pino davanti a un liceo : danni a 2 auto e recinzione : Un grande pino è caduto in strada a Corso Trieste a Roma, davanti al liceo classico Giulio Cesare. Sul posto una Squadra di vigili del fuoco con un’autogru dei vigili del fuoco. Nella caduta, riferiscono i pompieri, l’albero ha colpito due auto parcheggiate, la recinzione del liceo e un tratto della condotta idrica dell’Acea. Non risultano persone coinvolte. Al momento la strada e’ chiusa al passaggio di veicoli e ...

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" | Ora rischia la paralisi : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

Spari a Roma - la fidanzata del nuotatore : "Ho visto Manuel cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" | Ora rischia la paralisi : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"