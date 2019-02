Roma | autista Atac parcheggia bus sotto casa | sospeso

Si dà uno "strappo" e parcheggia il bus sotto casa. Autista dell'Atac di Roma sospeso : A fine turno, invece di tornare in deposito, ha pensato bene di parcheggiare l'autobus sotto casa. Protagonista dell'episodio, reso noto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, è un Autista dell'Atac che è stato immediatamente sospeso."I lavoratori delle nostre aziende che non rispettano le regole vengono individuati e sanzionati - scrive la prima cittadina su Facebook -. Un Autista dell'Atac, dopo aver guidato il bus oltre i limiti ...

Roma - autista finisce il turno - parcheggia l'autobus sotto casa e va a dormire : Succede anche questo nelle trafficate vie di Roma, che un autista dell'Atac, ormai stanco dal turno di lavoro, decida di portare l'autobus non al deposito ma direttamente sotto casa. Ferma il bus in una piazza, scende, torna a casa e si mette a dormire, come s nulla fosse.Il curioso episodio è avvenuto a Monteverde, dove i cittadini si sono visti di fronte il mezzo di 12 metri fermo e senza nessuno a controllare. Come racconta Il Messaggero, ...

Roma : autista Atac salva ragazza che stava per suicidarsi : Roma – Sfiorata la tragedia nella Capitale grazie al coraggio di un autista dell’Atac. Nella notte infatti un dipendente dell’azienda di trasporto pubblico, appena uscito col suo mezzo dal deposito di Portonaccio, ha notato una ragazza al di là del parapetto sul ponte all’altezza della stazione Tiburtina. L’uomo non ha esitato a scendere in soccorso della ragazza. Si trattava di una ventenne che stava sul punto di ...

Meningite : dopo la morte di Federico - grave anche un autista Atac di Roma : Un nuovo caso di Meningite si è registrato a Roma dopo la morte di Federico, il ragazzino di 15 anni, deceduto la settimana scorsa a causa del meningococco di tipo C. Il nuovo contagio, questa volta, riguarda un autista Atac di di 32 anni, che ha contratto il tipo B dell’infezione batterica. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza lo scorso 8 gennaio in condizioni molto gravi; dimesso da pochi giorni dalla terapia intensiva, è ora ...

